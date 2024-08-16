張竹君退出傳染病抗疫最前線　轉任社會醫學顧問醫生　歐家榮接棒

新冠疫情期間主持「每日430」疫情記者會達兩年多的衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，已調離現時職務，改任衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）一職。根據政府電話簿資料，她於周三（14日）起休假至下周日（18日），料下周一（19日）展開新崗位工作。



至於其原來傳染病處主任職務，政府電話簿顯示是「懸空」，但衞生防護中心網站架構表顯示由前首席醫生、現緊急應變及項目管理處主任歐家榮接任，但衞生防護中心網站簡介則尚未更改，仍然顯示是張竹君。《香港01》正向衞生署查詢調任原因。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君調任社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）一職。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府電話簿顯示，張竹君原任的衞生防護中心傳染病處主任一職懸空。（政府網頁截圖）

政府電話簿顯示，張竹君已調任衞生署社會醫學顧問醫生一職。（政府網頁截圖）

張竹君新工作負責監察家庭健康及學生健康服務

政府電話簿顯示，張竹君已調離衞生署衞生防護中心傳染病處主任一職，並改任衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）。她已在周三起休假至下周日，預料最快下周一到新崗位。

張竹君新職隸屬衞生署衞生服務及行政部門，由副署長李敏碧帶領，張竹君將擔任轄下家庭及學生健康處顧問醫生一職，負責監察家庭健康及學生健康服務。衞生署網站已在架構圖更新相關資訊。

衞生署網站顯示，傳染病處主任一職由歐家榮擔任。（資料圖片/盧翊銘攝）

衞生防護中心網頁仍「深藏」染病處主任為張竹君

至於其衞生防護中心傳染病處主任一職，政府電話簿顯示仍是「懸空」，但衞生署網站架構表已有端倪。網站顯示，將由前傳染病處首席醫生、現緊急應變及項目管理處主任歐家榮接任。不過，按入衞生防護中心傳染病處主任圖，網站則未有更改，仍顯示是張竹君。

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張竹君曾連續主持72日疫情記者會 丈夫腦癌逝世缺席

57歲的張竹君1991年畢業於香港大學醫學院，1993年加入香港衞生署，2004年開始任職於衞生署衞生防護中心。張竹君自2020年1月爆發第一波新冠疫情起，已主持「每日430」疫情記者會，一做便是兩年多，疫情期間深受市民歡迎，曾連續主持72日記者會引起市民關注，她在記者會被問到是否有休假時間時，只向公眾道謝，指自己工作時間不是特別長，又稱其他衞生署人員工時或更長。

疫情期間，張竹君丈夫因腦癌逝世並缺席記者會，正是由時任傳染病處首席醫生歐家榮代替主持。

張竹君去年獲樹仁大學頒發榮譽社會科學博士。（資料圖片）

去年獲樹仁大學頒榮譽博士學位：自己只是抗疫團隊一員

張竹君去年獲樹仁大學頒發榮譽社會科學博士，她致辭時稱對獲頒學位深感不配，曾思考是否配得上這份殊榮，自言只是整個抗疫團隊的一員，與眾多同事一同對抗疫情，又感激香港社會眾多成員，曾努力不懈遵從公共衞生防疫措施，為此改變生活方式，形容榮譽屬於大家。

張竹君更指從新冠疫情中學到，在公共衞生實踐上，須將行為科學，與社會科學更為緊密地結合起來，抗疫依賴整體的合作、個體的信任堅守重要的公共衞生措施，例如遵守隔離，以及最重要的接種疫苗。