今日新聞8分鐘｜大老山公路黃雨下水浸｜舊航母江蘇起火恐難修復

中環平治房車切線時與的士碰撞 女司機在場助查

中環發生交通意外。今日（17日）凌晨1時56分，一輛平治房車在雲咸街切線往亞畢諾道時，尾隨駛上之的士收掣不及。兩車頭尾碰撞，其中的士司機臉部受傷，平治外籍女司機在場協助調查。

西隧出口貨車撞分岔石壆翻側 司機受傷送院 多箱蔬菜散落一地

西隧出口發生車禍。今日（17日）凌晨4時許，一輛運載蔬菜的密斗貨車沿西隧往香港方向行駛，離開管道後沿支路往干諾道西天橋方向繼續行駛，途經高樂花園對出一個左彎時，失控撞向分岔石壆，向左翻側橫亘路中。司機受輕傷，清醒由救護車送院治理，警方經調查後，相信路面濕滑肇禍。

野豬闖屋苑停車場 片主憂被人道毀滅：快啲出去唔好畀人捉

今日（17日）上午10時許，黃色暴雨期間，一隻小野豬走入香港仔海傍道3號逸港居地下的停車場內。其間野豬四圍跑，更曾追咬在場人士，職員於是報警。不過亦有熱心人擔心野豬被捉走後會被人道毀滅，好言相勸：「呀豬豬，去海皮，快啲出去海皮，乖啦，唔好畀人捉。」

沙田大老山公路水浸 半小時兩車禍 鐵騎士跌坐水氹

黃雨警告現正生效，沙田大老山公路現大水氹，半小時內有2宗涉及電單車意外幾乎在同一位置發生，釀成3人受傷。今日（17日）早上7時13分，一輛電單車沿大老山公路支路往馬鞍山方向行駛，至近亞公角遊樂場時，疑因天雨路滑失控自炒倒地。網上流傳的片段拍攝到男鐵騎士跌坐水氹，下半身浸在水中，狀甚艱難未能企起；他腳受傷送院治理。

前蘇聯廢航母在江蘇起火恐難修復 明斯克號曾是深圳地標

江蘇南通一艘廢舊航母起火，現場冒出大量濃煙，未有造成人員傷亡。據報道，起火航母為前蘇聯建造的「明斯克號」，事故原因目前正在調查中。

保時捷疑衝紅燈撞騎士再撞樹 ｢炸成火球｣燒死司機 驚悚影片曝光

據內媒《第一現場》，昨日（13日）上午，浙江一輛保時捷撞樹起火的影片引發關注。當地警方通報指，該輛保時捷撞上路側行道樹後起火，車輛被燒成空殼。

大熊貓盈盈生BB｜園方：龍鳳胎過輕較脆弱 未來三四日是存活關口

大熊貓盈盈在本周四（15日）凌晨成功誕下一對龍鳳胎，創下大熊貓最年長初次產子的紀錄。園方表示，龍鳳胎出生時較為脆弱，各自只有110多克，比正常130克稍輕，最近數日進入「收水期」，體重更輕，加上牠們本身未完成發育，未來三四日是存活關口，期望牠們飲奶增加，令體重上升。

70歲女茶王當新金茶王 日日由朝沖到晚積實力 將出戰大灣區決賽

金茶王港區決賽今日（16日）在會展舉行，早前在初賽出線的8位入圍者以20分鐘時限，沖出熱燙的奶茶給14位評判評審。最後70歲的梁彩美以0.28分之差，勝出成為冠軍，將於11月代表香港到廣州參與大灣區決賽。

廉署50周年開放日｜增VR調查訓練、示範拘捕 槍械展仍最受歡迎

適逢廉署50周年，今日開始一連兩個星期的周末舉行開放日，一共收到19,000多個申請，是歷年最多，最後開放予6,000人參觀。今年繼續有最受市民歡迎的槍械設備展出，並增加了示範拘捕行動，以及戴上VR鏡嘗試虛擬實境「調查情境訓練」。現場不少人一家大小來參觀，有小朋友表示「有好多嘢玩」；亦有廣州遊客因影視而對反貪感興趣，專程來參觀。