國家隊健兒8.29至31訪港　三場公開活動　稍後公布名單及售票安排

巴黎奧運國家運動員將來港。港府今日（18日）公布，內地奧運健兒代表團將於8月29日至31日訪港。代表團成員將出席三場公開活動，8月30日晚上舉行「奧運健兒大匯演」，以及8月31日兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。有關售票安排及運動員名單，將於稍後公布。代表團將於8月31日下午離開香港。



代表團抵港後將展開一連三日訪問活動，包括出席由特區政府舉行的歡迎會和晚宴，亦會到訪香港體育學院，與香港運動員交流。代表團成員將出席三場公開活動，包括8月30日晚上於伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」，以及8月31日上午分別於伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池舉行的兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。

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行政長官李家超表示：「衷心感謝中央政府再次安排內地奧運健兒代表團訪港，充分體現對香港的關心關愛。我非常感謝國家體育總局和國務院港澳事務辦公室為此所作出的努力和安排，讓香港市民有機會一睹國家隊運動員的風采。」

他表示：「國家隊運動員在今屆巴黎奧運會憑着頑強拼搏的精神和高超的技能，在多個項目中實現突破，為國家創下自一九八四年全面參加夏季奧運會以來境外參賽歷史的最好成績，見證中國競技體育不斷攀登新高峰，向世界展示中國式現代化強國的力量，令我們感到無比自豪。」

「過往國家隊運動員訪港均會掀起熱潮，為社會帶來熱鬧喜慶的氣氛。我們熱切期待代表團到來，與香港巿民分享他們的奮進歷程和成功經驗，弘揚中華體育精神，讓香港巿民可以一同分享國家隊取得驕人成績的喜悅，增強香港巿民尤其青少年的愛國熱情和民族精神。」