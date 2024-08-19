ART021當代藝術博覽會｜8.28起維園、藝穗會展10件雕塑　免費入場

ART021 HONG KONG香港廿一當代藝術博覽會將於下周三起（28日），至9月8日首度在香港舉行，並聯繫大灣區帶來全新的藝術博覽會模式。博覽會分為五大單元，包括主畫廊單元（GALLERIES）、影像單元（VIDEOS）、藝構之旅（SCULPTURE）和藝拓現場（EXPANSION），和大灣區藝術周（GBA ART WEEK），其中藝構之旅將在維多利亞公園中央草坪與藝穗會天台，呈獻公共雕塑由5間各具特色的畫廊呈獻來自7位中國及國際藝術家的10件雕塑作品。



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藝構之旅呈獻7位中國及國際藝術家作品

ART021 HONG KONG「藝構之旅」將在維多利亞公園中央草坪與藝穗會天台呈獻公共雕塑，並由5間各具特色的畫廊展出來自7位中國及國際藝術家，包括知名藝術家李真、法國女性藝術家Camille Henrot、美國藝術家Joy Brown、美國雕塑家Robert Indiana、中國藝術家陸平原和商亮，及韓國藝術家權五祥的10件雕塑作品，將於8月28日起免費向公眾開放。

「藝構之旅」將在維多利亞公園中央草坪與藝穗會天台呈獻公共雕塑。（ART021 HONG KONG提供）

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另外，ART021 HONG KONG 與藝穗會聯合舉辦「藝拓現場」，旨在將藝術展示拓展至更多元的場域，重塑觀眾與藝術現場的感知體驗。其中包括文獻展覽「中國與墨西哥及全球南方的藝術對話（1952-1973）」，由備受尊崇的藝術家、學者鄭勝天策劃；另有仁廬香港空間將呈獻藝術家厲檳源的個人項目「漫長的告別」，展出藝術家的最新雕塑作品和互動影像；香港新銳當代藝術畫廊PHD Group將呈獻藝術家組合Zheng Mahler的三部曲裝置作品。

小紅書作為ART021 HONG KONG的獨家社交媒體合作夥伴，將在藝穗會賽馬會劇場舉辦特別項目「小紅書影像特展：天才一刻」，展出來自「小紅書影像大賽」嶄露頭角的導演及藝術家短片，同樣免費開放。

影像單元8.30起放映 11:30上午場學生免費

影像單元將在亞洲協會香港中心的麥禮賢劇場進行放映，由8月30日至9月1日，連續4日每天三場，呈獻來自亞洲及海外的13位藝術家及導演的作品，其中11:30上午場向學生免費開放。影像單元門票現已在網站開售。

影像單元將在亞洲協會香港中心的麥禮賢劇場進行放映，由8月30日至9月1日，連續4日每天三場。（ART021 HONG KONG提供）

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而大灣區藝術週亮點活動、贊助展覽 Para Site藝術空間「魂霧跡」亦已開幕，由Para Site藝術空間呈現，ART021藝術集團作為首席贊助，呈現藝術勞工長期以來對於越南中部高原的歷史研究、詩意的觀察，以及與當地嘉萊族社群將近十年來建立的關係，成為大灣區藝術週的精彩一站，免費對公眾開放，展覽開放時間可參考官方網站。

西九文化區辦4日藝術論壇

ART021 HONG KONG亦將於西九文化區的自由空間（Freespace）「細盒」舉辦為期4日的藝術論壇，設有八場專題講座，涵蓋藝術市場、收藏見解、全球南方等文化交流話題，並有兩場藝術史論的新書發布會。活動免費向公眾開放，名額有限，先到先得，可在網站查看日程安排並預約。

香港藝術家劉建文 創AR應用程式「玩兒」

ART021 HONG KONG特邀香港藝術家Michael Lau（劉建文）合作，作為數碼大使，呈獻妙趣橫生的「玩兒」（WAN-er）AR擴增實境項目。首次亮相的應用程式將串聯ART021 HONG KONG的主畫廊單元、藝拓現場及藝構之旅，為藝術愛好者和公眾提供藝術互動體驗，更可以讓公眾打卡互動。

劉建文分享指，「玩兒」源自他對漢字象形文字的興趣，「玩」擁有豐富的含義，是學習、研究，是一個反覆接觸、體會的過程；「玩」也是玩耍、賞玩，是玩具，寓意以充滿好奇心的精神，「『玩兒』不僅是角色名字，更是一份誠摯的邀約，請你來玩兒。」