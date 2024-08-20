消委會｜否認因農夫山泉改用內地標準　黃鳳嫺：產品測試需9個月

消委會昨日（19日）發布新一期《選擇》月刊，當中卷裝廁紙測試使用內地標準，被問是否與上月農夫山泉「投訴」有關，總幹事黃鳳嫺今早（20日）表示，一項產品測試至少需要9個月準備，強調與農夫山泉無關。她重申，消委會有就各項產品挑選最合適測試，今次使用內地標準只因比國際標準更合適。



消委會總幹事黃鳳嫺今日再被問到為何今個月有測試使用內地標準，她提到商品測試一般需要9個月至1年時間準備，今次廁紙測試比農夫山泉「投訴」更早。（資料圖片／夏家朗攝）

黃鳳嫺出席商台節目《在晴朗的一天出發》時，再次被問到今次廁紙測試改用內地標準，是否與上月農夫山泉投訴有關。黃鳳嫺提到，消委會測試一般需要9個月至1年時間準備，從時間上而言，今次廁紙測試比農夫山泉「投訴」更早。

黃鳳嫺重申，每個測試項目都會視乎產品和有關測試標準，選出客觀、全面，以及具代表性的標準。而今次採用內地標準，是由於內地「《衞生紙》 GB/T 20810-2018」準則只測試廁紙，且有更多細項如吸濕性能、強韌度、柔軟程度；相比之下，「ISO12625」的國際紙巾、面紙巾測試方式，不只包括更多相似產品，也沒有容易沖散程度以至柔軟度等測試，故今次選用內地標準。

消委會最新一期《選擇》月刊測試市面25款卷裝廁紙。（夏家朗攝）

檢測廁紙吸濕性能等 消委會：內地標準有更多細項測試

昨日發布的新一期《選擇》月刊，當中測試市面上25款廁紙產品，測試方法主要參考內地標準《衞生紙》 GB/T 20810-2018的準則，包括吸濕性能、 紙張強韌度、質量、容易沖散程度、柔軟程度、衞生程度及有否含可遷移熒光物質等。

當時黃鳳嫺解釋指，使用內地標準是由於相比國際紙巾、面紙巾測試標準，內地標準有更多細項測試。

消委會最新一期《選擇》月刊測試市面25款卷裝廁紙。（消委會提供）

消委會上月發布瓶裝水測試，結果顯示內地品牌「農夫山泉」樣本檢驗出每公升3微克溴酸鹽（bromate），達到歐盟對天然礦泉水和泉水的標準上限。農夫山泉其後向消委會投訴和發律師信，批評測試報告不科學，要求澄清道歉。

消委會發聲明回應，與農夫山泉代表會面後，了解到有關產品不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，形容測試樣本歸類出現落差而引起誤會，將該樣本改列為「飲用天然水」的獨立類別，並重新評分，由四星半調整至五星。