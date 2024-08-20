內地漢涉4歲兒面前姦智障港妻　陪審團一致裁強姦恐嚇等3罪成

內地漢渉因輕度智障的港人妻子拒用其身份證，替他登記電話服務，威嚇殺死她和四歲兒子，因此惹上官非，之後更曾要求妻子銷案。此外，內地漢曾聲言有妻子胞妹的罪證，威脅對方帶同兒子到其租住的酒店房間，並在房內強姦妻子。妻子因此懷孕，進行人工流產。內地漢早前否認強姦、妨礙司法公正及刑事恐嚇3罪受審。陪審員今（20日）早在高院退庭商議，下午一致裁定被告所有罪名成立。案件押後至9月27日判刑，期間會為事主索取創傷報告。



被告YS（44歲）被控於2021年11月21日，在元朗威脅X會使她遭受損害，意圖使X受驚。他亦被控於同年12月3日至2021年12月14日，在香港威脅作為控方證人的X，要 X撤銷向警方作出舉報和不得在刑事審訊中出庭作供。此外，他亦控於12月21日，在元朗強姦X。X案發時35歲，為輕度智障人士。

被告YS被裁定強姦、恐嚇妻子等罪成。

X拒做電話登記受恐嚇

控方案情指，2021年11月21日早上，被告要求妻子X用她身份證替其登記電話服務不果，便用粗口責備X，X遂帶同4歲兒子離開。X同晚回家後，被告再向她稱：「我殺人都敢呀，你信唔信我攞到刀捅死你同個仔，搵人捉走你個妹」。X感到驚慌，帶同兒子入房並鎖門。

獲保釋後到幼稚園著X銷案

X和胞妹其後報警，被告被起訴後獲法庭批准保釋，其中一個條件為他不可接觸X。惟後來X兩度兒子幼稚園附近見到被告，被告分別表示：「你後尾又點上庭呀，法官唔相信你講嘢。你有精神病，你又弱智，你又有抑鬱症，邊個會信你講嘢」，及 「你學乜嘢人去上庭，你快啲嗌你個妹去銷案，你又弱智，又有精神病，你唔好上庭。」

指有X胞妹罪證著妻上酒店

至12月21日，X和兒子逛街時再見到遇到被告。被告自言手上有X胞妹的罪證，著X到其酒店房間取罪證。X因擔心胞妹，遂帶同兒子到該房間。

姦X時兒子亦在場

在房間內，被告脫下自己的衣物，把X放在床上，在被子遮蓋下強姦X。X事後帶兒子離開油店，被告則試圖把500元給予X不果，被告便稱「啲錢俾個仔買嘢食」。

X一個月後發現懷孕

X及後因沒有來月經和感肚痛，於翌年1月到家計會檢查發現懷孕。X數天後報警，被告被捕在警誡下稱：「果嗰喺我老婆嚟」。X其後進行人工流產，取出的肧胎經化驗證實被告是肧胎的父親。

案件編號：HCCC205/2022