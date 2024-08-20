今日新聞8分鐘｜一日兩車誤闖電車軌｜田螺車噴泥水如山洪暴發

有片｜ERROR郭嘉駿土瓜灣駕法拉利撞倒過路婦 193：已道歉及備案

男子組合「ERROR」成員郭嘉駿（193）駕車撞到途人。網上流傳影片，可見一輛法拉利在土瓜灣美善同道與江蘇街交界、近港鐵土瓜灣站對開路邊倒車時，一名女子從江蘇街走出過路，被倒車中的法拉利左邊車尾撞倒。女事主被撞至倒地，其後郭嘉駿（193）落車與女事主商討，最後登車轉入江蘇街離去；女事主亦自行離去。

觀塘裕民坊綠van急開車 七旬翁未坐定撞傷頭 揭司機涉嫌醉駕

觀塘裕民坊小巴總站發生醉駕車禍。一輛駛往將軍澳的10M專線小巴，今（19日）午3時許在上址總站上客後，懷疑司機急急開車，一名七旬男乘客「未坐定」跌倒，撞傷頭部，驚動警方到場。幸74歲姓蘇傷者傷勢不重，清醒送往聯合醫院治理。意外卻揭發小巴司機懷疑醉駕，據悉他「吹波波」達50餘度，比法例上例22度超標一倍多，他涉嫌「酒後駕駛」被捕帶署，正被扣留調查。

OK母公司提購日本7-11 市民稱若合併冀保各特色 倡改名「OK仔」

7-11便利店母企、在日本上市的Seven & i Holdings確認收到OK便利店（Circle K）母公司的收購初步建議，若收購成功，香港兩大便利店或有合併機會。受訪市民表示多數光顧7-11，又希望合併後能保留兩大便利店各自的優勢，即分店偏佈全港、食物質素好。被問若合併改名，有市民提議可稱為「OK仔」、「O7K」。

寧夏化工廠房發生燃爆事故 失聯5人全部遇難

今（19）日14時38分許，寧夏靈武市寧夏順邦達新材料有限公司第三丁醇（tert-Butanol，內地稱叔丁醇）廠房發生爆炸，目前現場發現3名遇難人員，另有2名失聯人員正全力搜救中。央視最新報道表示，目前，事故搜救任務結束，事故中失聯的5人全部找到，均無生命體徵。事故原因正進一步調查中。

一日兩宗｜再有七人車誤闖灣仔電車軌被困 司機不滿封路位欠緩衝

繼今早（20日）9時一輛的士誤闖灣仔莊士敦道電車軌被困後，同一位置下午1時許再有一輛七人車重蹈覆轍，亦是剛駛入電車軌被困，前轆卡在約30厘米深的路坑，進退不得。現場路邊豎有指示牌，寫上「電車以外車輛不准駛入」。其後電車車長報案求助，從網上圖片可見，七人車被困後，西行線電車服務亦受阻。

車CAM直擊｜西營盤田螺車噴泥水如山洪暴發 網民：瀨到一地都係

網上流傳一段車Cam片段，顯示上周四（15日）西營盤西邊街英皇書院外，有一輛田螺車正上斜駛往般咸道，在交通燈位等候期間，轉動中的攪拌筒突然噴發出大量黑色泥水，更連續噴射約13秒，可謂「一瀉千里」。途人見狀即時掉頭走，後方車輛亦緩緩退後，與田螺車保持距離，惟車頭擋風玻璃仍被濺上泥水，司機於是開水撥清理。事發後泥水覆蓋車路，途人認為泥水對道路使用者構成危險，於是在當日下午3時許報警求助，人員到場視察，認為事件無即時危險，列作「投訴」處理。

Pokémon遊戲卡舖變毒品儲存倉 警檢值千萬冰毒 拘28歲男東主

Pokémon遊戲卡店舖被歹徒闢作毒品倉庫。警方昨日突擊搜查紅磡工廈內一間Pokémon遊戲對戰卡店舖，在東主隨身物品及店舖內，檢獲共21公斤懷疑冰毒，市值約1,000萬元；該名28歲店舖東主已被暫控「販運危險藥物」罪，案件將於明日（20日）在九龍城裁判法院提堂。

成都天空驚現7個太陽影片瘋傳！網民緊急召喚后羿 專家咁解釋

成都近期日日高溫。在8月18日，成都市民拍下7個太陽同框的影片，引發熱議。看到影片後，網友們「緊急召喚」后羿。