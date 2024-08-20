馬會跑馬地會所獲批改建住宅　市值70億元毋須補地價　樓面48萬呎

屋宇署公布，今年6月已向賽馬會跑馬地山光道一塊地皮，批出新建樓宇建築圖則，批准馬會將旗下一處私人會所，改建成樓面面績逾48萬呎的住宅項目，包括三幢24層住宅加居民康樂設施，估計有關住宅項目市值逾70億元。

《香港01》翻查資料發現，地皮的地契1933年批出，並無限制用途，即用途馬會可於短期內將地皮改建私人住宅，亦毋須補地價。記者正向賽馬會查詢有關發展項目的詳情。



賽馬會跑馬地山光道48號地皮，現為賽馬會體育綜合大樓，屬私人會所。（Google地圖）

現為馬會體育綜合大樓 僅限會員用

賽馬會持有的跑馬地山光道48號地皮，總面積近97,000呎，現為賽馬會體育綜合大樓，有高爾夫球模擬室、多個網球場、壁球場等設施。有關地皮多年來獲城規會批出臨時「私人會所（康樂設施）」用途規劃許可，設施僅供會員使用。

屋宇署已批准馬會持有的山光道48號地皮，建三幢各24層樓高的住宅，及一幢兩層樓高的居民康樂設施。（屋宇署網頁）

准建三幢24層住宅加居民康樂設施

屋宇署周二（20日）公布，今年6月已批准有關山光道地皮新建樓宇的建築圖則。該地皮獲准建三幢各24層樓高的住宅（apartment），及一幢兩層樓高的居民康樂設施（residents' recreational facilities），可建的住宅總樓面面績超過48萬呎。

跑馬地山光道48號地皮（藍色框內），總面積近97,000呎，與賽馬會跑馬地兩個會所相連。（地理資訊地圖）

地契1933年批出無用途限制

翻查資料，山光道48號的地契於1933年批出，地皮並無用途限制，無論賽馬會將地皮作那種用途，都不用再修改地契，亦毋須向政府補地價。城規會亦已將該地皮劃住宅（丙類）用地，可以地積比率5倍興建住宅，亦毋須再經城規會批准。

換言之，馬會可於短期內將地皮改建私人住宅，亦毋須補地價。

賽馬會於跑馬地山光道有三個供會員使用的私人會所，山光道48號的賽馬會體育綜合大樓，與旁邊的跑馬地新會所及舊會所合稱「The Hilltop In The Valley」。（Google地圖）

市值逾70億元

屋宇署現時批出的圖則，有關地皮的可建住宅樓面達48.6萬平方呎。若以每呎售價1.5萬元計算，有關住宅項目市值逾70億元。

記者正向賽馬會查詢有關發展項目的詳情，及項目有無得到政府以任何方式資助。

賽馬會於跑馬地山光道有三個供會員使用的私人會所，山光道48號的賽馬會體育綜合大樓，與旁邊的跑馬地新會所及舊會所合稱「The Hilltop In The Valley」。三個會所向賽馬會的會員提供健身中心、泳池、按摩池、娛樂室、桌球室、桑拿室、餐廳及酒吧等設施。

庫房乾塘徵馬會120元額外足球博彩稅

2023年為短期內增加政府稅收，財政預算案提出向香港賽馬會徵收為期5年、每年24億元的「額外足球博彩稅」，合共120億元。