屯門碼頭現灰白「UFO雲」 天文台拆解成因　稱象徵暴風雨來臨

有攝影發燒友日前在社交網站上載照片，稱在屯門碼頭上空拍得「大白鯊」。照片中一團UFO狀的巨大灰白雲團在屯門上空飄浮，引起網民熱議。天文台昨日(20日)在社交網站稱，這種雲為「弧狀雲」，其出現往往象徵着暴風雨即將來臨。



有網民周日(18日)拍得屯門碼頭上空有巨大灰白雲團。(香港風景攝影會)

網民William Lee本周日(18日)在Facebook群組「香港風景攝影會」上載照片，稱「屯門碼頭上空出現大白鯊」。照片中，一團巨大灰白雲團在屯門上空飄浮，雲團驟眼看比正常雲要接近地面。

照片獲大量網民關注，有網民形容「好似 UFO 侵襲地球」，亦有網民指，照片令他想起電影「天煞地球反擊戰」中，外星飛碟在紐約上空飄浮的一幕。

天文台：積雨雲附屬雲 如承托暴風雨棚架

天文台昨日在Facebook專頁分享該照片指，這團灰白雲為或「灘雲」，是積雨雲的附屬雲，其外表灰白色並呈水平卷軸狀或棚架狀，有如承托着暴風雨的棚架一樣。當這種雲團大規模逼近時，往往象徵着暴風雨即將來臨。

天文台又解釋「弧狀雲」出現的成因，指結構成熟的積雨雲相關的強冷空氣急速地向下沉至地面時，會令周圍的暖濕空氣抬升、冷卻及凝結，在積雨雲前沿的底部形成，又指弧狀雲持續的時間有時會很短。