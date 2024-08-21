今日新聞8分鐘｜港隊狂風巴士巡遊「頭髮亂了」｜4車串燒變層層疊

海關首破夾公仔機店賣冒牌香水 檢$33萬冒牌物品及設備拘8人

香港海關於8月8日至20日在全港多區展開打擊冒牌物品行動，檢獲5000件懷疑冒牌香水、護膚品及化妝品，以及一批與業務相關的設備，總值33萬元，並以涉嫌違反商品說明條例拘捕8人。今次亦為海關首次發現有夾公仔店在業務過程中，向顧客提供懷疑冒牌香水，價格僅是正貨約兩成至五成。

大眾點評2024必吃榜｜添好運甘牌燒鵝等香港39餐廳上榜（全名單）

內地大眾點評今日（20日）公布「2024必吃榜」港澳及海外上榜食肆名單。香港共有39間餐廳上榜，較去年多3間，當中包括不少名店，例如添好運（深水埗）、甘牌燒鵝（灣仔）、華嫂冰室（觀塘）。多位入圍的餐廳負責人表示，入榜後生意明顯有增長。華嫂冰室負責人「華嫂」表示，感受不到冰室有受同行增多而影響，有認為經營餐廳最重要「做好自己」，期望本地飲食業可以做到百花齊放。

屯門公路私家車直插貨車車尾 車頭盡毀司機一度被困

屯門公路發生車禍。周三（21日）凌晨零時許，一輛私家車沿屯門公路往屯門方向行駛，途至兆康對開時，據報與一輛中型貨車相撞。私家車被撞至橫亙路中，車頭嚴重損毀、擋風玻璃破裂，司機一度被困車內；貨車車尾稍有損毀，司機無恙。

深水埗兩私家車迎頭相撞後冒煙 逆線司機棄車逃逸

深水埗發生不顧而去車禍。20日晚上11時許，據報一輛TESLA電動私家車，沿大埔道往長沙灣方向行駛，途至近福華街路口時，突然遭另一輛寶馬私家車逆線撞及，兩車迎頭相撞，其中寶馬車頭嚴重損毀及冒煙。

CCTV直擊｜元朗夾公仔舖遭兩男子淋紅油 店主報警追緝

元朗西裕街5號地下一間夾公仔舖，今日（21日）遭歹徒淋紅油。店舖閉路電視拍攝到清晨時份兩名男子到來，一人負責淋油，一人持手機拍攝「交功課」。負責人已經致電報警，但指沒有「收陀地」或追債等事件，原因不明。

巴黎奧運港隊巡遊｜尖沙咀塞滿人 江旻憓粉絲呼喊：不要再哭鼻子

政府及港協暨奧委會今日（21日）與2024巴黎奧運運動員代表團成員舉行巴士巡遊。有上百名市民提早30分鐘至一小時，在尖沙咀鐘樓對開迴旋處行人路上等候，儘管有微雨，但市民的熱情並無減卻。新來港的孫先生10時多已到，他表示今日的行程就是「追星」，稍後會再到添馬公園等候代表團成員。孫先生看到偶像「微笑劍后」江旻憓後，向對方揮手並大喊「江旻憓加油！」，他又說希望江旻憓「不要再哭鼻子了」。

港隊巡遊｜運動員風雨下堅持留上層見市民 霍震霆頭髮亂了忙梳頭

政府及港協暨奧委會今早（21日）為出戰巴黎奧運的香港運動員代表團舉行巴士巡遊，慶祝港隊勇奪兩金兩銅佳績。天雨下康文署雖有安排運動員坐下層，但眾人仍十分熱情無懼風雨，坐在開篷巴士上層與市民同慶。沿路不少市民向運動員道賀固然喜慶，另一焦點卻是雨天下運動員在開篷巴士上層，巴士行駛時眾人難免「吸風」又「飲露」，吹得眾人頭髮亂了，須不時整理。劍后江旻憓及香港女飛魚何詩蓓更十分「醒目」抽出髮圈將頭髮束起，坐最前方的港協暨奧委會會長霍震霆雖年過70但頭髮堅韌，白髮被吹得凌亂，期間更抽出頭梳整理髮型，引起不少市民熱烈討論。

蔡俊彥揭隊友一年「淨收入」3萬多元 出國參賽需自付機票食宿

奧運過後，本地運動員收入受大眾關注。男子花劍港隊成員蔡俊彥昨日(20日)在社交平台發文，披露港隊運動員的收入，並以男子花劍隊今年出國參賽的經驗去計算「支出」，在「三餐喺體院食」的情況下，僅3萬多元「正數」，而運動員出國參賽需自費機票食宿一事，引起網民嘩然。不過，他今日突然清空其社交平台所有貼文。

全紅嬋合照企中間！習近平彎腰握手問候 另外5位C位運動員是誰？

8月20日，中共總書記、國家主席習近平在北京會見巴黎奧運的中國體育代表團成員。現場合照環節，站在「C位」的運動員由左到右分別是馬龍、全紅嬋、盛李豪、潘展樂、李雯雯、鄭欽文。

吐露港公路4車串燒變「層層疊」 有私家車冒煙

吐露港公路發生4車「串燒」交通意外。今日（20日）傍晚6時32分，4輛私家車同沿吐露港公路往九龍方向行駛，途至美援新村附近時相撞。意外後，其中一輛私家車冒煙，當中一名司機受輕傷送往那打素醫院治理。警方正調查意外原因。

觀塘街頭現蛇蹤 警與市民用木棍、掃帚合力「制伏」

觀塘鬧市驚現蛇蹤！今（21日）午3時許，警方接獲報案指，觀塘鴻圖道70號利寶時中心對開，發現一條兩米長蛇。有網民上載現場片段，見到有警員與市民一度合力用掃帚和木棍按着該條蛇，惟牠最終突破重圍逃去無蹤。