土拓署貼告示擬移除西貢海濱94棵樹　區議員促先檢視樹木盡量保留

地區組織「貢想」日前發文指，土木工程拓展署在西貢海濱沿海94棵樹上掛上「移除樹木計劃」告示，但未有寫明有何風險，事件引起居民關注。西貢區議員方國珊指，據悉因部分樹種是複羽葉欒樹，樹根不會太強但滲透力強，或影響附近牆磚，需定時修剪，已向政府反映居民意見，促署方做詳細樹木研究，盡量保留樹木。《香港01》正向土拓署查詢。



土木工程拓展署在西貢碼頭沿海94棵樹上掛上「移除樹木計劃」告示，但未有寫明有何風險。（方國珊提供）

地區組織「貢想」數日前在Facebook專頁發文，稱發現西貢海濱WM酒店對出沙下路至賽馬會停車場一帶，發現土拓署在多達94棵沿岸樹木掛上標示，指「因應潛在風險，樹木移除計劃正在進行」，所有相關樹木均在海牆外。

事件引起居民關注，「貢想」貼文指2018年超強颱風「山竹」侵襲時，該些石牆外的樹木都無破壞海牆，反而保護了一帶海堤，而近日所見，樹木也無對石牆造成任何損壞跡象，質疑有何風險需要移除。

方國珊表示，收到不少居民意見，區議會代表已郁同民政署代表及土拓署人員到場檢視。（方國珊提供）

「貢想」其後再發文，引述街坊查詢西貢民政事務專員回覆，稱經專員向土拓署查詢後，得悉署方無意現階段展開有關樹木移除工作，署方會根據收到的意見、關注、樹木情況及潛在影響再檢視有關計劃，但未有解釋納入移除計劃的原因。

該區區議員方國珊今（22日）表示，收到不少居民意見，區議會代表已聯同民政署代表及土拓署人員到場檢視，已促請署方做詳細樹木研究，盡量保留樹木，減少對社區影響。

方國珊表示，收到不少居民意見，區議會代表已郁同民政署代表及土拓署人員到場檢視。（方國珊提供）

她又表示，據悉因部分樹種為複羽葉欒樹，樹根不會太強但滲透力強，或影響附近牆磚，需要定時修剪。她強調西貢海濱是共享地方，不少居民關注並期望署方保育樹木，促請署方進行詳細研究，加強保育。