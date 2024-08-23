解決劏房｜工作組再研一個月　施麗珊強調要有足夠安置配套

政府成立的解決劏房問題工作組，昨日（22日）已向特首李家超提交報告，就有序取締劣質劏房提出建議。據政府公布，特首指示工作組就《施政報告》諮詢收到的意見、及其提出的新元素再作研究，並於一個月內提交結果。



社區組織協會副主任施麗珊今早（23日）在電台節目表示，涉及的是重大政策，如有「新元素」需再作考慮屬好事，認為「唔差在一個月」，惟目前難估計「新元素」所指何事。



施麗珊也同意，如業主未來要自費聘請專業人士，檢視劏房單位符合最低居住標準，會影響業主意欲，不過她強調，只要有足夠公營房屋供應，有足夠安置配套，業主不做劏房對香港不會構成問題：「其實最好就係無劏房。」



政府成立的解決劏房問題工作組，昨日（22日）已向特首李家超提交報告，就有序取締劣質劏房提出建議。（資料圖片／盧翊銘攝）

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解決劏房問題工作組昨日向特首李家超提交報告，就有序取締劣質劏房提出建議。據政府公布，特首指示工作組就《施政報告》諮詢收到的意見、及其提出的新元素再作研究，並於一個月內提交結果。

社區組織協會副主任施麗珊指，現時居民最關注的是法例嚴謹度及安置的配套。（資料圖片/盧翊銘攝）

社區組織協會副主任施麗珊表示，涉及的是重大政策，再研一個月非很長時間，如有「新元素」需再作考慮屬好事，「唔差在一個月」。她續指，現時居民最關注的是法例嚴謹度及安置的配套。

問到「新元素」所指何事，施麗珊說難以估計，因當局收到的意見很多，難料是一些建議以往工作組收過惟沒採納的意見，還是真的有新建議。

有些劏質劏房室內的廁所是「開放式」，無門做阻隔，無遮無掩正對床頭。（資料圖片/盧翊銘攝）

倡設登記制 新劏房要先經審批 料當局需檢視及增加人手

有報道引述消息指，特首要求工作組做好劏房體系建設，施麗珊表示，以往也有建議當局設登記制，往後每個新劏房出現前除了要符合最低居住標準，也要先經審批，即也要設有發牌、審批的制度，不能等到新劏房出現後才去監管。

她續指，在上述建議下，當局要進行審批、巡查，相信政府也要檢視、及增加人手，「整完都要政府批，要加人手係一定存在嘅情況。」

李家超8月22日收到「解決劏房問題」工作組的研究報告。（李家超Facebook）

施麗珊：只要有足夠公營房屋供應 業主不做劏房對香港無問題

早前已有消息指，業主未來要自費聘請專業人士檢視劏房單位符合最低居住標準，施麗珊料，自費會影響業主繼續經營劏房的意欲，但只要有足夠公營房屋供應，直言業主不做劏房對香港不會構成問題：「其實最好就係無劏房。」

她也同意，有相關規管後，市場上劏房供應或會減少，縱使業主繼續做，劏房戶也有機會因改善工程而要搬，「所以過程之中政府安置配套係緊要。」她續指，劏房戶會擔心未來劏房的租金會變貴，重申租管應設起始租金配合。