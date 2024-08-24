港鐵45年｜首代「白頭」列車停彩虹站供打卡　數百人排隊迫爆大堂

港鐵復刻第一代「白頭」列車今日（24日）早上10時45分至中午在彩虹站短暫停留，開放予公眾參觀及打卡，引來大批鐵路迷及一家大小提早抵達現場排隊，當職員拉開封鎖線後，各人爭相進入車廂，又不斷歡呼，瞬間大量人潮塞滿月台。港鐵方面其後安排市民改在售票大堂排隊，至少數百人「打蛇餅」，需要提早截停人龍。



港鐵復刻第一代「白頭」列車今日（24日）早上10時45分至中午在彩虹站2號月台短暫停留，開放予公眾參觀及打卡，早上約10時半，已有大批鐵路迷在現場等候。當港鐵職員拉開封鎖線，正式開放「白頭」列車，首批鐵路迷即爭相進入車廂，又不斷歡呼，高歌一曲。車廂入口被擠得水洩不通，職員須在場指示鐵路迷繼續向前。沿途上一直聽到鐵路迷三五成群討論對對車廂的看法。

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有不少鐵路迷帶上家中珍藏的模型和自自製的標語進入車廂，場面熱鬧。有家長帶同小朋友入內，讓他們見證以前的列車。小朋友入內由於平台上有大批人流等候，途中一直有廣播指示鐵路迷在參觀後離開車，避免逗留。由於「白頭」列車吸引大量人潮打卡，2號月台早已塞滿人群，港鐵方面在開放僅半小時，便要封閉月台，安排市民改在大堂輪候。

不過，前來打卡的人潮愈來愈多，連大堂都擠滿排隊人龍「打蛇餅」，現場所見，至少有數百人在排隊。原本打卡活動舉行至中午12時，港鐵職員於早上11時許便提早截停人龍。

港鐵為慶祝通車45周年，開放復刻第一代「白頭列車」讓公眾參觀。 主題列車今早在彩虹站2號月台停留，讓公眾打卡，稍後會在多條市區綫行走至年底。主題列車的車廂會重設第一代列車的元素，包括「波波扶手」、橙黃色車廂天花及當年的照明設施等，港鐵希望借「白頭列車」，讓公眾回味昔日情懷。