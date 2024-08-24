今日新聞8分鐘｜黃竹坑男疑叉頸咬人｜公主道可疑車涉毒遇警速逃

葵涌永基路旅遊巴車窗穿大窿及碎裂 警列刑事毀壞追查

今日（24日）上午7時13分，警方接獲途人報案，指葵涌永基路55號對開路面，有多部車輛的車窗被人打爛。人員到場證實只有一架旅遊巴遭殃，其右邊一列車窗均有不同程度損毀，部份穿大窿、部份碎裂，玻璃碎片散落地上。

有片｜私家車變炮彈撼三車 司機棄車逃去 鐵騎士嚇一跳捂心口

深水埗欽州街西今日（23日）有私家車高速連撞三車，司機棄車逃去。網上流傳事發時的車Cam影片，可見事發約下午5時10分，在欽州街西近深旺道的燈口位，有多部車輛包括的士、私家車及電單車停車候燈。一輛黑色私家車從後方駛至，在車流中穿插而過並直衝，猶如「炮彈」，擦撞兩車後再撼向另一車車尾始停下。一名鐵騎士疑聽見巨響後嚇一跳，即時捂住心口，並回頭張望了解情況。

有片｜貨Van疑衝燈收得切 瑪莎拉蒂齊衝捱撞 網民﹕fake人太甚

網上流傳一段車Cam影片，可見於今日（23日）下午4時許，於旺角山東街及上海街交界發生一宗交通意外。片中可見，山東街近上海街的交通燈號為紅燈，一輛白色瑪莎拉蒂及一輛深灰色客貨車分別停在中線及右線等候燈號。其時，交通燈號尚未轉燈，客貨車突然前行，瑪莎拉蒂亦緊隨其後開車。客貨車司機疑驚覺衝燈，及時在行人過路處停下，未有被撞；瑪莎拉蒂司機卻未有為意，直駛出十字路口，遭另一輛沿山東街南行的清潔公司白色客貨車攔腰直撞。深灰色客貨車其後繞過車禍現場駛走。

有片｜黃竹坑商場中年漢疑叉頸咬人狂奔逃走 男事主追捕制服

黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE商場內發生襲擊事件。事發於今日（23日）晚上7時許，警方接獲一名女子報案，指其40歲姓蘇丈夫被一名陌生男子用手襲擊，並張口咬傷。警方到場調查後，以涉嫌襲擊致造成身體傷害拘捕一名49歲姓陳男子。據悉，被捕男子曾與傷者女兒在一店舖內爭執，期間被捕男子一度用手叉向傷者的頸部，兩人糾纏間，被捕男子一度逃離現場，後來被傷者擒獲。

公主道可疑車｜駕平治扭右軚阻逃離 英勇司機︰擔心捱撞警有冇事

何文田公主道昨晚（23日）有警員追截可疑車輛，曾擎槍及持警棍扑車，一名男警被車尾撞倒，受傷送往伊利沙伯醫院救治，涉案40歲潘姓男司機被發現駕駛「毒品快餐車」，涉嫌狂亂駕駛、襲警、販毒、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕，案件交由九龍城警區重案組調查，案發期間，現場另有多部車輛受到波及捱撞。

其中一輛捱撞白色平治男司機事後接受《香港01》訪問，憶述當時見到多輛警車，自己車輛兩度被涉案車輛撞及。由於當時有警察在快線位，可疑車似想倒車逃走，他擔心會再有警察被撞傷，於是「盡量扭堂軚踩油頂住佢（涉案車輛）」，阻擋對方駛走離開現場，警員立即下車擎槍和出動警棍，當場拘捕涉案司機，形容「第一個感覺好似拍戲」，慶幸一車三人沒有受傷，反而「擔心差人真係有冇事，（傷勢）幾嚴重」。

公主道可疑車｜疑犯駕毒車曾衝燈逆線 遇警速逃傷人 警強烈譴責

何文田公主道昨晚（23日）一輛可疑車輛被警方追截，曾撞開其他車輛企圖突圍，警員一度擎槍及持警棍扑車阻止，其間一名男警被車尾撞倒受傷送院。警方今早（24）召開記者會可疑車輛曾在九龍城及紅磡一帶5次衝燈，5次違犯路面標記和3次逆線行駛，警方遂展開捷進行動部署汽車分流，以監察可疑車輛的去向，惟可疑車輛罔顧道路使用者及警員的安危，突然加速逃走，最終導致4車損毀及1名男警受傷。警方強烈譴責被捕男子行動極之不負責任。

外勞匯工資北上被指黑錢遭凍結 兩個月19宗 苦主：我都唔知點

在港工作13年的外勞護理員阿麗聲淚俱下，道出透過找換店把超過港幣六萬元工資匯款到內地銀行戶口後，被公安指涉洗黑錢，凍結款項，至今已接近兩年，求助無門，「我都唔知點，去到一度呢個又話唔負責，嗰個又話唔關佢事，我都唔知追到邊度先至追到我啲錢，我覺得好無助。」

互助組識代表成員May指互助組在短短兩個月內已收集到19案相關個案，而當中單宗個案涉及金額最高達14萬港元。

生鏽過期滅火筒搬運期間疑墮地爆開 男工遭擊傷頭滿面血送院

西貢發生一宗罕見意外。今日（23日）傍晚約6時，一名男工人在萬年街83號一食肆對開搬運滅火筒期間，滅火筒突然爆開，碎片飛濺，61歲姓范男工人遭擊中頭部受傷。 救護員到場為傷者包紮，他幸仍清醒，被送往將軍澳醫院治理，情況穩定。警方將案件列作「有人意外受傷」，正調查有關意外成因。

消防顧問梁錦得指，若在搬運期間，大力撞擊底下，會令滅火筒脆弱部份爆開，形成氣體壓力爆炸，建議搬運前應釋壓「放氣」。