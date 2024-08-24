生產力局數十部手提電腦失竊　警沙田拘36歲男子　准保釋下月報到

香港生產力促進局今日（24日）公布一宗待棄置電腦失竊事件，指局方近日例行清點時發現多部即將棄置、過往用於該局內部營運的手提電腦失蹤，經進一步調查後，懷疑事件涉及刑事，隨即報警處理。

警方最新回應指，本周二（20日）接獲相關機構報案，深水埗警區刑事調查隊第七隊人員經調查後，同日在沙田區拘捕一名三十六歲姓吳男子，涉嫌盜竊。被捕人已獲准保釋候查，須於九月下旬向警方報到。



香港生產力促進局8月24日公布一宗待棄置電腦失竊事件，指局方近日例行清點時發現多部即將棄置、過往用於該局內部營運的手提電腦失蹤，經進一步調查後，懷疑事件涉及刑事，隨即報警處理。（香港生產力促進局圖片）

生產力局指，根據閉路電視紀錄，懷疑有外判服務人員在未經許可下，不當取走存放於已上鎖及有閉路電視監控的電腦房中待棄置的手提電腦。經點算後，確認共有數十部手提電腦、電腦硬碟、記憶體和顯示卡懷疑被盜。

生產力局公布一宗懷疑電腦被盜事件。（資料圖片）

生產力局已通報個人資料私隱專員公署：無發現任何資料外泄

生產力局指，已聯絡涉事手提電腦的前使用者，由於涉事手提電腦及硬碟已啟動加密技術保護，現時並無發現任何資料外泄，但為謹慎起見已就事件通報個人資料私隱專員公署。

該局指因懷疑涉刑事成分已報警處理，局方知悉警方已尋獲懷疑涉案人士，會繼續積極配合警方的調查工作和全面提供協助。

警方稱，本周二接獲相關機構報案，指該機構在例行清點時發現多部待棄置的手提電腦及電腦部件不知所蹤，懷疑被盜。深水埗警區刑事調查隊第七隊人員經調查後，同日在沙田區拘捕一名三十六歲姓吳男子，涉嫌盜竊。被捕人已獲准保釋候查，須於九月下旬向警方報到。