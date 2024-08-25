公經社科性教育︱蔡若蓮強調非保守　要保護學生　為自己負責任

教育局近日上載公經社科中三教材，當中「合乎情禮的親密關係」單元，提倡年輕男女生用承諾書訂立親密界限，堅決拒絕婚前性行，外界關注過份保守。



教育局局長蔡若蓮今日（25日）回應指不是保守，而是保護12至14歲學生，要為自己負責任，愛護自己，尊重別人。



教育局局長蔡若蓮（資料圖片/盧翊銘攝）

蔡若蓮在無綫《講清講楚》表示，社會急速發展，加上網絡世界容易接觸到不同訊息，在這類青年價值觀培育上，局方決定前已平衡各方考慮。

蔡若蓮指出，「其實不是保守，是希望保護青少年。主要對象是初中同學，初中同學是12至14歲，我們應如何告訴他們，正確為自己負責任，能懂得愛護自己及尊重別人。當他們將來成長的時候，要面對更複雜的社會及環境。」

另外，小學常識將分拆為科學科和人文科，蔡若蓮指，200間小學、即約三分一，選擇提早一年，下月起試行新課程。

就有消息指，小學呈分試試擬增設體育分，蔡若蓮指出，呈分試調整，是要照顧同學多樣性，而學校一向設有體育分，會討論是否要放在呈分試當中，令學生毋須集中壓力在中英數。

本港適齡學童減少，蔡若蓮指，開學後下月中旬，局方將到學校「點人頭」，評估下學年小一、中一開設的班數。她指現時對收生困難學校，是非常之寛容，希望能夠過渡，但當局不希望學生太分散，否則影響學習體驗，人數太少很多活動選擇也會很受限制。她指高中的廣闊均衡課程選擇、選修科，如果學校學生太少，也只有很少選擇。