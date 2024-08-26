廉署夥競委會搗樓宇圍標貪污案　涉$1.4億合約　拘五名骨幹

廉政公署今日（26日）公布，早前與競爭事務委員會進行名為「獵槍」的聯合執法行動，打擊樓宇維修工程貪污和圍標行為。



廉政公署。（蘇煒然攝）

廉政公署執行處首席調查主任吳兆基指，今次行動緊接4月行動，當時打擊新冒起圍標集團，經4個月深入調查，再揭同一集團在不同屋苑及工程有樓宇維修工程貪污和圍標行為，今次行動再有5人被捕，及會見22人，包括承辦商、顧問、中間人、物管及法團。

行動涉兩個港島屋苑工程，中間人向法團提供利益，確保由犯罪集團控制的公司，獲得1.4億元工程。他指，犯罪集團的骨幹成員已落網，維修工程未執行，會繼續打擊樓宇維修工程貪污和圍標行為。

吳兆基指，廉政公署關注這類涉民生的貪污個案，有專責組別處理相關投訴，今次聯合行動更是及早介入、成功截止不法行為的例子。

競爭事務委員會調查組主管區瑋略指，早前接獲情報，指多個樓宇維修工程涉圍標，跟進並開展調查，至今年4月與廉政公署執行聯合行動，打擊一個新冒起集團。經4月行動後再進行分析，發現有更多樓宇維修工程出現貪污和圍標行為，至上周三、四再次執法。

今次事件涉38個住宅及工業大廈，涉款逾10億元，其中最高金額的工程涉2.6億港元。據調查發現，招標期間，涉案人士交換投標價格，安排個別人士以較高價錢投標，令目標中標。

廉政公署執行處首席調查主任吳兆基指，相關罪行發生於過去一兩年間，被捕5人，有兩人時任法團成員，2人為中間人，1人為承辦商成5。過去兩次聯合行動，發現最高金額賄款達100萬元。

吳兆基指，若發現集團其他工程有樓宇維修工程貪污和圍標行為，必然會執法，也不排除未來再有調查及執法。

吳兆基指，兩次聯合行動中，集團骨幹成員透過中間人為個別法團人士提供賄款，最高賄款達100萬元。

區瑋略指，38個工程有6個屬工廈工程、32個為住宅或屋苑工程，陸續會與相關持份者了解招標情況。區瑋略表示，因調查仍在進行，不便透露涉案的屋苑地點。就業主多付的金額，區瑋略也表示不便透露。