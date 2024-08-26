電腦節2024｜展商指經濟差需求低銷情一般　黑悟空熱賣稍帶動生意

一連四天的電腦節今日（26日）閉幕，消費氣氛低迷下，有展商表示砌機訂單數量與去年相若，但生意額有下降；相信與零售不景外，也和市場需求有關；惟受惠近期全球爆紅的國產遊戲《黑神話：悟空》推出，稍為帶動生意。



電腦節今日（26日）收爐，有展商表示，今年市道不景，加上需求收窄，令生意下跌。（蘇煒然攝）

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飛馬電腦負責人余先生表示，今年訂單數量比往年相若，然而生意額比往年可能少約5至10%，「大家集中買啲更加抵玩嘅嘢，但對比起之前，大家個消費氣氛會熱烈啲，覺得今年想買電腦就嚟。」

他續說，留意到今年客人會先到公司網站格價，如果現場有更大差距，才會即場購買。不過縱然消費者審慎，但余先生表示，砌機訂單銀碼仍然集中於7千至1萬元左右。

而早前被美國商務部列入禁運名單的RTX 4090級別顯示卡（零售價由$1.2萬至1.8萬元不等），余先生就指，現時仍有單品於市場流通，故有人專程到場尋找；「大約返咗5到6張都賣晒，淨係得番最後一張水冷（散熱）特別版。」

余先生說，今年沒有消費劵，加上市場正觀望年底推出的新顯示卡，故整體砌機市場都收窄兩成左右。

不過受惠於近期全球爆紅的國產遊戲《黑神話：悟空》推出，余先生指，攤位設試玩區，加上有廠商以購買中高階顯示卡送遊戲的手法促銷，有稍為帶動生意。「係多咗人查詢，同埋真係有興趣為呢個遊戲買電腦，我覺得係有帶動到呢個銷情少少。」

飛馬電腦負責人余先生表示，即使訂單數量相若，但生意額仍然下跌。（蘇煒然攝）

漢科電腦產品經理周先生則指，有留意外面零售市道不景，惟據他觀察，人流與往年差不多，「無話特別差，都無話好好多。」

而《黑神話：悟空》的熱賣，周先生就指，有受惠於風潮，帶動更多人查詢電腦配置。

不過他指出，今年消費趨勢有變，大家更傾向先格價，或入手低價產品，「唔會一嚟就大手買好多嘢，比較審慎啲。」

漢科電腦產品經理周先生，今年消費趨勢有變，大家轉為謹慎消費。（蘇煒然攝）

丘先生以低價4000元入手電競手提電腦，他說不希望電腦節過後，要再到市面購買新電腦。（蘇煒然攝）

電腦市場以外，副產品市場亦受經濟環境影響。售賣手機、平板保護套等產品的詹氏兄妹表示，對比去年通關，今年生意大跌一半；而且消費者要求越來越高，即使以接近成本價出售進口產品，但仍然不敵淘貨、內地貨。

除了商戶，有趁低價4000元入手電競手提電腦的丘先生就指，平時鮮少留意電腦市場，最近有需要便到場買電腦，「費事過咗個電腦節又要去搵。」

陳小姐花了7000元買入平板電腦，她說，添置新品已盤算了一段時間，因為對上使用的電腦都是二手。最近舊電腦報銷，加上現場價格可以接受，又有不少贈品，便決定買入。