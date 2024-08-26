居屋2024｜樓市跌「不減價」推售5項目　啟德呎價$9200與上期相若

房委會資助房屋小組委員會明日（27日）召開會議，消息指，房委會將於今年推售新一期居屋共5個項目，涉及7,132伙，包括觀塘安柏苑、東涌裕興苑、啟德啟盈苑、屯門兆湖苑和油塘高曦苑，初步建議以市價7折出售，售價約143萬至467萬元，綠表和白表比例為則4比6。



另會重推北角驥華苑等7個居屋項目的撻訂單位，總共67個，其中啟欣苑有單位只有186平方呎，屬今次最小單位；觀塘安秀苑佔最多，達31個單位。今期居屋料第4季攪珠，明年第2季開始揀樓。



消息指，新一期居屋料今年第4季攪珠，明年第2季開始揀樓。（資料圖片/余月明攝）

市價7折出售 介乎143萬至467萬元 屯門兆湖苑單位最多

消息指，房委會將於今年第4季推售新一期居共5個項目，包括：

．觀塘安柏苑420伙；

．東涌裕興苑1,344伙；

．啟德啟盈苑1,736伙；

．屯門兆湖苑2,768伙；

．油塘高曦苑864伙。

據了解，單位實用面積乎278至510平方呎，初步建議以市價7折出售，售價為143萬至467萬元，最大單位為東涌裕興苑510平方呎單位，平均呎價為5,980元至9,230元不等。綠白表分配比例為4比6。

5個項目預計2024年第3季至2027第3季完工，最快是觀塘安柏苑。

據了解，房委會今期推售5個居屋單位，包括位於啟德的啟盈苑。

另外，消息指會重售7個居屋項目的撻訂單位，包括馬鞍山錦駿苑、北角驥華苑、將軍澳昭明苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑及屯門兆翠苑。

北角居屋驥華苑據悉有撻訂單位將於今期居屋重新推售。（孔繁栩攝）

申請者入息上限及資產限額稍降

據悉今期居屋白表家庭入息和資產限額會因應負擔能力調整下調，建議入息上限由6.2萬減至6萬元，資產限額由147萬減至123萬元。至於單身白表申請者入息及資產限額則分別減至3萬元及61.5萬元。