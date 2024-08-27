屠龍小隊案｜官稱須裁斷被告參與時有意實行計劃 陪審團退庭商議
撰文：賴琦
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「屠龍小隊」及另一激進派小隊涉嫌串謀殺警及在鬧市放炸彈案，經過約80日審訊，法官張慧玲今（27日）在高等法院完成她的引導陳詞，陪審員今早10時50分正戋退庭商議。
著陪審團毋須理會各人的參與程度
張官在最後總結時，再提醒陪審員，只需要肯定各被告有與具名的同謀者協議犯法，且他們參與時，有意圖將罪行付諸實行，便可裁定他們罪成，毋須理會他們參與程度的輕重，或是何時加入和退出。張官又重申，舉證責任在控方，控方需在毫無合理疑點下證明被告有罪，才能裁定他們罪成，被告並無責任證明自己清白。
7名被告中6男來自兩小隊
6男1女被告：為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲，女），首4被告被指是屠龍小隊成員，賴及許則被指是吳智鴻所屬組織的成員，女被告並非兩個組織的成員，但被指曾協助眾籌。
6男被告被控串謀謀殺等罪
首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。
案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023
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