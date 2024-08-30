瑪麗團隊積極治療　3年來早產嬰存活率達5成「BB唔係無機會生存」

見證子女成長是父母的最大心願，但對「存活線邊緣」的早產嬰父母來說，一切得來不易。瑪麗醫院組成「關愛邊緣存活新生兒和父母團隊」，希望為出生時僅23至25周嬰兒的父母擬定合適治療方案，包括以藥物延長產期或協助父母作失胎心理準備。



葉女士兩胎均為早產，經積極治療後孩子現時健康成長。她憶述懷第一胎25周期間突感肚痛，且有早產跡象，醫生安排要打兩支強肺針，惟打第一針後10小時女兒便出生，幸其後她健康成長，現在已經3歲，葉女士一度哽咽：「早產BB唔係無機會生存。」她懷第二胎期間同樣出現早產情況，經治療後成功由23周延至31周分娩，她感謝醫護團隊照顧，「令到我哋有信心一齊行落去。」



葉女士兩胎均為早產，經積極治療後孩子現時健康成長。（夏家朗攝）

孕期越短存活率越低 瑪麗醫院創團隊服務逾20對父母

「存活線邊緣」嬰兒指出生時僅得23至25周，孕期越短，嬰兒出現健康及智能發展問題機率越高。根據國際研究，23周出生的嬰兒存活率僅得四成，嚴重殘障比率達25%。但隨孕期增長，情況亦有所改善，25周出生的嬰兒存活率達七成，嚴重殘障比率亦降至14%。

為了協助早產嬰兒及其父母，瑪麗醫院於2021年6月成立「關愛邊緣存活新生兒和父母團隊」，團隊由婦產科和兒童及青少年科組成，至今服務逾20對父母。團隊透過客觀臨床數據評估家庭需要，包括每周檢視準媽媽情況和會否有早產風險等，按情況助父母採取積極或紓緩治療，前者透過藥物治療等延長產期，後者則協助父母作失胎的心理準備。據了解，瑪麗醫院是首個為邊緣存活嬰兒設立團隊的公立醫院，系統性整合不同服務。

瑪麗醫院3年前成立「關愛邊緣存活新生兒和父母團隊」，至今已服務逾20對父母。（夏家朗攝）

接受積極治療者 23周嬰兒存活率升至50%

積極治療方面，婦產科醫生會向準媽媽提供產前類固醇或抑制宮縮藥物等，提升胎兒的身體機能；亦會和父母擬定分娩方式。兒科醫生則會在嬰兒出生前後與父母討論急救方案，例如當嬰兒情況轉差，會否替其進行心肺復甦法等。

如嬰兒急救成功，將被送往新生兒深切治療部監察，並會透過餵喉協助吸收營養、給予消炎藥治療等。團隊發現相關治療有顯著作用，根據瑪麗醫院數字，23周嬰兒存活率由2005至2014年平均27%，上升至過去三年平均50%。

瑪麗醫院兒童及青少年科顧問醫生黃小珍（圖左）和婦產科副顧問醫生司徒天欣（圖右）講述團隊工作。（夏家朗攝）

接受治療後兩孩健康成長 媽媽哽咽：早產BB唔係無機會生存

現年39歲的葉女士兩胎均為早產，經積極治療後孩子健康成長。她憶述懷第一胎期間，起初產檢顯示一切正常，至懷孕第25周時突感肚痛，且有早產跡象，經醫生檢查後證實她有規律性宮縮，須打兩針強肺針以拖延產期，惟打第一針後10小時女嬰便出生，「係好緊急嘅情況發生。」

葉女士的長女已經3歲，當日陪同媽媽一同出席記者會，甚是活潑好動。曾有早產經驗的媽媽，懷第二胎的早產比例會比常人高。問到為何仍選擇懷第二胎？葉女士一度哽咽：「好幸運（第一胎）小朋友健康成長，令到我哋覺得早產BB唔係無機會生存，我哋好想囡囡可以多一個陪伴，就決定生佢出嚟。」

因着第一胎的早產經驗，葉女士一直密切留意身體狀況，在第二胎懷孕第23周時突然穿小量羊水，須留院接受治療，最終成功延至31周分娩，次子現時健康成長。她再次感謝醫護團隊的照顧和提供很多早產嬰兒的相關資訊，「令到我哋有信心一齊行落去。」她續說，如果沒有團隊協助，準媽媽或會因接收網上的錯誤資訊而感到恐慌。

葉女士回應為何選擇懷第二胎時一度哽咽：「好幸運（第一胎）小朋友健康成長，令到我哋覺得早產BB唔係無機會生存，我哋好想囡囡可以多一個陪伴，就決定生佢出嚟。」（夏家朗攝）

紓緩治療助父母作失胎心理準備

至於紓緩治療，醫護人員會協助家長作失胎的心理準備，包括講解胎兒出生後可能出現的肢體反應、不規律呼吸等生命表徵。如嬰兒不幸離世，院方會透過不同方法和父母走過傷痛，如提供冷凍嬰兒床，讓嬰兒保存原貌，給予時間讓父母和嬰兒走過最後的路；亦會為嬰兒拍照，製作手腳模型留念。

瑪麗醫院婦產科部門運作經理陳喜嬌說，醫護人員難以為父母決定哪個治療方案較好，唯一可以做的是尊重其決定，勉勵他們不要因抉擇而後悔。瑪麗醫院中央護理部高級護理主任李韻明認為，父母通常希望能為嬰兒做一些事情，為對方留下存在世上的痕跡，醫護人員能做的是陪伴他們走過難關。