海洋公園研大熊貓商機　龐建貽稱「零售區」等兩新園區計劃暫擱置

海洋公園於2021年向政府申請撥款提出「重生方案」救亡，擬發展三個新園區。惟海洋公園主席龐建貽今日（28日）在報章專訪時提到，三個全新主題園區中的「零售餐飲消閒區」及「健康主題區」須暫時擱置；餘下的「歷險主題區」將稍後公布細節。



海洋公園主席龐建貽提到，原定發展的3個全新主題園區，其中兩個「零售餐飲消閒區」及「健康主題區」須暫時擱置。(鄭子峰攝/資料圖片)

2021年海洋公園面臨財困壓力，向政府申請撥款並發展「重生方案」，欲以「建設、營運、轉移」（簡稱BOT）模式，把3個全新主題園區「外判」予合作夥伴營運，並免費開放山下區域。園方同時脫離傳統主題公園的發展模式，轉型為綜合休閒區。

兩園區胎死腹中 龐建貽：商業上未必最能帶來新收入及人流

龐建貽在《經濟日報》訪問透露，「零售餐飲消閒區」和「健康主題區」兩個項目暫時擱置。按原定計劃，「零售餐飲消閒區」擬將山下園區重新規劃為面積8.9萬平方米的低密度購物區，提供零售及餐飲等體驗。惟項目前年因無投資者入標而流標，加上市場變化、海洋公園附近有新商場落成等因素，項目須暫時擱置。

「健康主題區」擬辦豪華露營、瑜伽靜修等健康活動，園區原定設於水上樂園西面未開發源地，以及山上南面清拆部分老化機動游戲後的土地。惟項目同樣暫時擱置，龐稱：「最初覺得比較獨特，但幾年後發現香港及鄰近地區都多了許多此類設施，所以商業上未必最能幫到海洋公園帶來新收入及人流。」

大熊貓盈盈在8月16日滿19歲（相當於人類57歲），在生日前一日（8月15日）誕下一對龍鳳胎，刷新大熊貓生產首胎年齡紀錄。(海洋公園提供圖片）

「歷險主題區」去年3月招標 稍後公布細節

唯一倖存的「歷險主題區」，海洋公園去年3月就項目招標，稍後將公布更多細節。園區面積約12.5萬平方米，位處山上舊「急流天地」位置，擬建空中滑索、笨豬跳等刺激戶外設施和特色活動。項目原定今年首季公布招標結果，年內落成。

海洋公園將擴大熊貓館

至於新的大熊貓館的選址，龐建貽指山下園區是其中一個考慮方案，因土地較平，亦鄰近港鐵站入口，但現時仍未有定案。海洋公園正研究不同熊貓商品以推動「熊貓經濟」，龐建貽表示公園暫時財政穩定，已還清商業借貸；至於兩筆共54億元政府借貸，早年通過重生方案的撥款時，已延至2028年起償還。他表示已和不同單位和商業機構接洽資助問題，期望可獲市民及政府支持。