元朗721白衣人　律政司上訴得直　脫罪被告王志榮須發還重新考慮

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，8名被指涉案的男子被控暴動等罪，其中7人被裁定罪成，判囚3年半至7年。四名罪成的被告早前提出上訴，同時律政司就脫罪的被告王志榮，以案件呈述方式提上訴。上訴庭今（28日）裁定律政司就王志榮案件上訴得直，發還區域法院原審法官重新考慮；另被告蔡立基上訴得直，獲撤銷定罪，餘下被告的上訴則遭駁回。



王志榮在原審時被裁定罪名不成立，律政司上訴得直，其案件須發現區院重新考慮。（劉安琪攝）

首被告王志榮是案中唯一脫罪的人。(資料圖片)

相反原被裁定罪成的被告蔡立基，上得直獲撤銷罪名。(歐嘉樂攝)

蔡立基指原審官曾要求他𠵱起棚牙

蔡立基爭議原審法官葉佐文曾在控方舉證階段，曾要求蔡在庭上「𠵱起棚牙」，以對照相關影片中疑犯臉容，最後以此定罪，但被告受審時有權不自證其罪，除非他決定出庭作供，否則毋需積極協助法庭。

原審時7名被裁定罪成的「白衣人」，各人的罪名及判刑情況。(詳看下圖)

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本案原涉8名被告，其中首被告王志榮經審訊後，被裁定暴動和傷人罪不成立，亦是案中唯一脫罪的被告，律政司就此提出上訴。

此外，案中第五至第八被告鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌和蔡立基被裁定暴動等罪成，被判囚3年9個月至7年不等。他們就定罪提上訴，另鄧懷琛和蔡立基就判刑提上訴。

案件編號：CACC132、171/2021

2019年7月21日元朗白衣人襲擊事件發生經過。(詳看下圖)