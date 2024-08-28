今日新聞8分鐘｜巴士迷車內走動車長報警｜漁護署男上山採樣本亡

中環干諾道中隧道的士撞壆翻側 司機乘客一度被困 獲救受傷送院

中環發生車禍。本周二（27日）晚上10時許，一輛的士沿干諾道中往西環方向行駛，期間駛入近文華東方酒店對開行車隧道時，懷疑前面車輛減慢車速，的士收掣不及，司機扭右閃避，的士頓時撞向路中分隔石壆，繼而向左翻側。

鰂魚涌英皇道男子疑「捐車罅」兼衝燈捱私家車撞 司機涉危駕被捕

今日（28日）早上7時16分，鰂魚涌英皇道989至991a號、柏架山道電車站對開發生交通意外，一名男子疑橫過馬路遭一輛私家車撞倒，頭部受傷陷入昏迷。救護人員接報到場，將該名58歲姓王男事主送往東區醫院搶救，幸送院後回復清醒。警方以涉嫌「危險駕駛」拘捕該名40歲姓劉涉事司機，他現正被扣留調查。

車cam直擊｜金鐘的士剷上斜台石壆 冒火花翻側滑行 司機受傷

金鐘發生車禍。今日（28日）凌晨零時許，一輛的士沿夏慤道西行駕駛，途經近海富中心對開一個分岔位時，懷疑失控「自炒」翻側，43歲莊姓男司機頸部受傷，清醒送院治理，警方正調查車禍原因。

沙田水泉澳貨Van疑超重 失控剷安全島 七旬行山翁捱撞需截肢

沙田發生車禍。今日（28日）凌晨5時許，一輛前往送貨的客貨車在水泉澳邨往沙角街落山方向行駛，駛至博泉街近水泉坳街交界時，突然失控直撞向路中心的安全島，當時安全島上有一名老翁正在等候過馬路，慘被客貨車撞及，客貨車繼而剷過安全島，再騎在雙白線之上始停低。

大帽山男子突暈倒送院亡 據悉為漁護署人員 上山採植物樣本

今日（28日）上午11時許，警方接獲求助，指2男1女在大帽山上工作期間，一名姓林46歲男子在帽東林徑暈倒。據悉，同行同事見到他右手觸地及呼吸急促，手心有紅印，懷疑他被昆蟲咬到，立即報警求助。飛行服務隊直升機奉召到場，為事主進行急救，發現他有中暑的跡象。直升機隨後將傷者吊起及送往東區醫院搶救，惜最後證實不治。警方現正調查事件。

大圍巴士迷車內走動拍片 車長勸喻不果停車報警 即罵︰非法禁錮

乘搭巴士最好坐下切勿亂走，免生危險！網上流傳3條影片，顯示昨晚（27日）路線82K雙層九巴在大圍行駛期間，車長懷疑見到兩名「巴士迷」站在車頭走廊拍片，擔心對方安危，於是勸喻他們坐下，由於他們沒有聽從，雙方爆發口角，車長於是停車，一度要求「一係坐定定…再影，架車就唔開」，「巴士迷」站在司機附近位置，反駁「香港無肖像權喎」，車長只能停車，通知公司和報案求助，同時拒絕放行，「巴士迷」批評車長「非法禁錮」，警員接報後到場調查，事件中無人被捕。

高超道堵路追薪｜工人指控三判失蹤 慣常遲出糧﹕交租水電唔等得

油塘高超道29號新盤朗譽傳出欠薪事件，約30名工人今早（28日）堵路追薪，令高超道來回全線受阻逾2小時。《香港01》到現場了解事件，有被拖薪工指控三判公司「海洋」過往不時遲出糧，今次自己更拖欠7月份的薪金，而姓施負責人「連個人都唔知去咗邊，直頭人都失咗蹤」。他指在香港生活，不少工友要交租、交水電，「（賬單）到期就要交」，深受拖糧影響。

元朗721白衣人 原審官忽略多項證據 脫罪王志榮須發還重新考慮

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，8名被指涉案的男子被控暴動等罪，其中7人被裁定罪成，判囚3年半至7年。四名罪成的被告早前提出上訴，同時律政司就脫罪的被告王志榮，以案件呈述方式提上訴。上訴庭今（28日）下判辭指，原審法官在處理被告王志榮的案件時，忽略多項證據，裁定律政司上訴得直，下令王的案件發還區域法院原審法官重新考慮。

柬埔寨犯罪集團聯港黑幫營外圍賭博網 涉$2.5億賭款 警拘12人

一個植根柬埔寨的犯罪集團勾結本港黑社會，以香港及其他東南亞地區作為主要市場，自2023年2月營運網上非法賭博平台（即外圍網），在社交媒體招攬賭客，聘用中介收買或者租用傀儡戶口，以收受賭注和派彩。警方正部署關閉該外圍網，強調參與外圍賭博即屬違法。

日本旅行注意-珊珊颱風路徑最新預測 ANA及JAL合計192班機取消

颱風珊珊（英語：Typhoon Shanshan；日語：サンサン）正在接近日本，它在8月28日影響進一步增大，已造成人命傷亡。此外豪雨和強風迫使航空公司和鐵路公司取消未來數天的部份服務。在九州宮崎縣、鹿兒島縣，合共有數十萬人收到避難指示。

岑浩輝參選澳門特首-評博彩業野蠻擴張-不利澳門長遠發展

澳門終審法院前院長的岑浩輝今日（28日）宣布參選澳門特首，施政理念是「奮發同行，持政革新」，讓廣大市民共享經濟發展的成果。他說參選源於希望守護澳門繁榮穩定，提到澳門博彩業、旅遊業野蠻擴張，影響年輕人就業選擇，形容一業獨大對澳門長遠不利，經濟應多元發展。