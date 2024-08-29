香港金牛失NBL季後賽修頓主場　首場移師深圳　議員促康文署介入

本地職業籃球隊香港金牛在全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽進入四強，本周五（29日）將是準決賽首場，本有主場之利，但因修頓檔期已被預訂，又未能租用香港其他場館，要移師到深圳福田區體育公園體育館的中立場閉門作賽。



香港金牛籃球隊董事長錢濤今日接受電台訪問，表示NBL季後賽的賽程是按照排名，8月中旬才知道日子，而修頓場館一早已被租用；香港遊樂場協會總幹事溫立文亦表示有與相關團體協調，惟最後決定權不在協會，因此未能安排，坦言如明年有類似情況仍難以避免。



立法會議員何敬康認為，專業球隊有優先必要，康文署應介入事件，並長遠設立優先租場機制。



香港金牛誓師大會。（香港金牛提供）

今年是香港金牛第二次打NBL賽，並首次進入四強。香港金牛籃球隊董事長錢濤表示，NBL季後賽是按照排名決定賽程，要打完常規賽、8月16日才知道日子。他指，修頓球場曾與已租用團體協調，惟最終未能調動日子。他表示，如果明年再打入四強，難以避免情況再度發生，「有啲刺手」。

香港金牛上年首次參賽NBL。（張倩儀攝）

金牛董事長錢濤：找遍香港場地 全部檔期未能提供或不符賽事規格

他又表示，比賽前一日、當日及翌日都需要租訂。他指，香港能容納千人以上的場館不多，曾嘗試找其他場館，包括伊館、會展、麥花臣、荃灣體育館，甚至亞博，惟全部都因檔期或場館未符合賽事規格，未能使用。他續指，目前現成的場館只有修頓及荃灣體育館符合規格；而NBL是中國兩大男子職業賽之一，需要電視直播，他舉例新伊館亦不符合規格，包括不夠位置放後備席、電視轉播位等。

除了比賽，他表示平日訓練亦沒有固定場地，都是經康文署訂場，有時候在中環、有時候在荃灣；現時正物色地方建立固定訓練場地。

金牛籃球隊隊員梁兆華在上季NBL賽事。（張倩儀攝）

遊樂場協會溫立文：已聯絡租用團體 最終未能調動

香港遊樂場協會總幹事溫立文在同一個電台節目表示，兩千人的場地一般半年前就有團體預訂，形容如「擺酒」，今次得悉金牛主場日子，亦有聯絡相關團體，惟「不是三幾個人的事」，最終未能調動，因決定權不在協會。

他表示，場館一向予重要賽事優先，金牛亦有很多優先權，例如去年已為他們安排常規賽的訓練場地，但今年NBL季後賽程在一個月多前通知，修頓難以預先安排，但決賽日子已定，如金牛順利打入決賽，則會優先給金牛。

被問到明年會否有相同情況，他說「是困局」，最保守是預留整個季後賽可能的日子，但如因此不讓公眾人士使用，亦於理不合。

何敬康表示，康文署應為有優先必要的專業球隊，介入事件。（歐嘉樂攝）

議員何敬康：康文署應定機制予職業球隊及賽事優先權

立法會議員何敬康認為，雖然金牛計劃上可以早些預訂場地，但康文署更應為有優先必要的專業球隊介入事件。他指球隊本身已要面對炒場致訓練場地不足，現在連主場賽事的優勢都沒了，情況非常不理想。

他續指，康文署應有相應機制，無論是康文署場地或私人場地，給予職業球場及大型賽事有優先租用權，「未來啟德體育園一定要有。」除此，他建議租場予其他團體時，條款可列明一旦賽程公布後，日子與大型賽事時間有衝突，會優先讓職業球隊使用；而在實行措施時亦預先為團體安排後備場地，以及有30日的合理通知期。