立場新聞｜法官指立場支持促進本土主義　修例期間成抹黑政府工具

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，被指用《立場》宣揚打擊政府言論，被控串謀發布煽動刊物罪，今(29日)在區域法院被裁定罪成。法官郭偉健在裁決理由指，考慮到《立場新聞》的《創刊辭》、三篇社論及實體刊物《立誌》等證據，裁定《立場》的政治理念是本土主義，其媒體路線為支持及促進香港本土自主，在反修例期間更成為抹黑和中傷中央及特區政府的工具，因而裁定三名被告均罪成。郭官准鍾及林以原有保擔保，並案押後至9月26日判刑。



三名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物」罪。

被告鍾沛權中午已到達法院，並與律師商討。

次被告林紹桐因身體不適，今天未有到庭。(資料圖片)

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認為鍾及林認同文章煽動意圖

郭官指，案發期間，鍾作為總編輯發佈了10篇煽動文章，林後來接任鍾的職務則發佈了1篇煽動文章。考慮到《立場新聞》的媒體路線，裁定 兩人知悉並認同文章煽動意圖，提供《立場新聞》作發布平台，意圖煽動憎恨中央或香港政府、激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變依法制定的事項、及憎恨司法。無論如何，兩人至少罔顧煽動後果，裁定他們具有犯罪意圖。

法官郭偉健。(資料圖片)

公司僱用鍾及林亦有同等意圖

至於首被告，即《立場》的註冊公司，它聘請鍾和林為總編輯及署理總編輯，為首被告制作及發布相關文章，當兩人在受僱的工作範圍內發佈這些文章，等同首被告發佈這些文章並有同等意圖。

17文章函蓋六大範疇

控方舉證時，主要依賴《立場》於 2020年7月，至2021年12月發佈的17篇文章，包括六大範疇：民主派初選案、12 港人潛逃、境外勢力倡議國際制裁、國安法相關執法行動和司法程序、中大暴動案，及攻擊中央和政權等。

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章及其主要內容。(詳看下圖)

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認為立場新聞是政治平台

控方認為《立場》是政治平台，在反修例運動後更吸引大批志同道合的人士，由2018年前每年收捐款僅約500萬元，至2019年增至8千萬元。控方又指，《立場》過去多次與身處海外的激進活躍分子，或被通緝的政治人物合作，以《立場》作為其發聲平台，宣揚他們激進及違法的政治理念，甚至把羅冠聰、許智峯等人「包裝成人權戰士」，乘機打擊政府。

17文配合社會事件推波助瀾

控方另指，鍾林二人在《立場》先後任職總編輯，所有文章或影片在《立場》平台發布須得其批淮。控方認為，法庭可透過司法認知接納香港當時因經歷了前所未有的動盪，而涉案17篇文章明顯是經細心安排，配合當時反政府社會事件發布，以推波助瀾、加強該些反政府議題的效力。

案件編號：DCCC 265/2022