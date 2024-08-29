立場新聞．裁決一｜立場支持促進本土主義　裁11文章具煽動意圖

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，被指用《立場》宣揚打擊政府言論，被控串謀發布煽動刊物罪，今(29日)在區域法院被裁定罪成。法官郭偉健在裁決理由指，考慮到《立場新聞》的《創刊辭》、三篇社論及實體刊物《立誌》等證據，裁定《立場》的政治理念是本土主義，其媒體路線為支持及促進香港本土自主，在反修例期間更成為抹黑和中傷中央及特區政府的工具，又裁定涉案的17篇文章中，有11篇具煽動意圖，因而裁定三名被告均罪成。郭官准鍾及林以原有保擔保，並案押後至9月26日判刑。



三名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物」罪。

被告鍾沛權中午已到達法院，並與律師商討。

次被告林紹桐因身體不適，今天未有到庭。(資料圖片)

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認為鍾及林認同文章煽動意圖

郭官指，案發期間，鍾作為總編輯發佈了10篇煽動文章，林後來接任鍾的職務則發佈了1篇煽動文章。考慮到《立場新聞》的媒體路線，裁定 兩人知悉並認同文章煽動意圖，提供《立場新聞》作發布平台，意圖煽動憎恨中央或香港政府、激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變依法制定的事項、及憎恨司法。無論如何，兩人至少罔顧煽動後果，裁定他們具有犯罪意圖。

法官郭偉健。(資料圖片)

公司僱用鍾及林亦有同等意圖

至於首被告，即《立場》的註冊公司，它聘請鍾和林為總編輯及署理總編輯，為首被告制作及發布相關文章，當兩人在受僱的工作範圍內發佈這些文章，等同首被告發佈這些文章並有同等意圖。

17文章11篇裁定具煽動意圖

控方舉證時，主要依賴《立場》於 2020年7月，至2021年12月發佈的17篇文章，包括六大範疇：民主派初選案、12 港人潛逃、境外勢力倡議國際制裁、國安法相關執法行動和司法程序、中大暴動案，及攻擊中央和政權等，但法官只裁定其中11篇具煽動意圖。

第一組 與35＋初選有關

煽動文章(2篇)

裁定原因：文章1：受訪參選人何桂藍提倡反憲制抗爭理念，她提倡反憲制抗爭理念，煽動讀者參與或協助「攬炒」特區；；文章13作者羅冠聰在沒有提出任何客觀基礎下，指律政司就35+初選案提出檢控為荒謬及濫用權力，完全漠視執法須要。兩文均意圖引起憎恨中央或香港政府、及引起憎恨司法等，故具有煽動意圖

不是煽動文章(2篇)

裁定原因：只涉及受訪參選人梁晃維表述其政治觀點，證據不足以證明具有煽動意圖。

第二組 有關《香港國安法》執法行動及司法程序

煽動文章(6篇，全部均為博客文章)

裁定原因：陳沛敏、羅冠聰、區家麟所寫的4篇文章，均在沒有提出任何客觀基礎下，攻擊《香港國安法》、《刑事罪行條例》等條文及相關執法及檢控程等。

其中陳沛敏的文章，她未提及譚得志涉及多次在街頭散播煽動言論，卻指拘捕譚只構成不合理的打壓，導致人們憎恨政府及執法機關。

郭官又指羅冠聰是一名倡議港獨主張、潛逃海外的逃犯，他文中抹黑《國安法》為打壓思想及言論自由的工具，稱抗爭者被無理打壓、被失蹤、侵犯、長年囚禁等，以假消息散播憎恨及反政府情緒，激勵在港抗爭者的士氣，要求他們全面進行曠日持久的抗爭。

區家麟撰寫的4篇文章，郭官指區在文中對憲制、中央及特區政府管治形容極為負面，又以「猙獰面目」形象化地抺黑中國外交官，批評他在沒有客觀基礎下攻擊《香港國安法》、《刑事罪行條例》和相關檢控程序。

第三組 控方指有關受訪者及作者在《香港國安法》實施後潛逃海外，倡議制裁中央及特區政府

煽動文章 (2篇)

裁定原因：張崑陽在文中形容中共為邪惡軸心，指責中央滿口謊言、殘害香港自治。郭官斥，在沒有客觀基礎下對中央或特區政府作出謾駡，意圖嚴重破壞中央或特區政府權威。

不是煽動文章 (3篇，均為專訪文章)

裁定原因：這三篇專訪文章只涉及受訪人表述其政治觀點，交代離港後的動向，沒有進一步鼓動他人行動，證據不足以證明具有煽動意圖。

第四組 人物專訪

煽動文章 (1篇)

裁定原因：郭官則指文章忽略警方當時須要處理發生於中文大學的暴動，反而塑造警方打壓學生的形象，更以錯誤的事實攻擊警方執法，美化暴動者的行為，意圖引起公衆對特區政府及警方的憎恨。

不是煽動文章 (1篇)

裁定原因：屬新聞報道，裁定證據不足以證明具有煽動意圖。

6篇煽動文章，法官裁定證據不足以證明它們具有煽動意圖，其中鄒家成及梁晃維的專訪，以及羅冠聰的專訪等5篇文章，只涉及受訪者的政治觀點；而鄒幸彤獲獎的文章，則屬新聞報道。

案件編號：DCCC 265/2022