國家隊歡迎晚宴｜代表團團長讚江旻憓、張家朗表現令人動容

巴黎奧運國家隊代表團今日（29日）抵港，展開三日旋風式行程。政府於晚上七時，在灣仔會議展覽中心大會堂舉行歡迎晚宴，行政長官李家超亦會出席。



巴黎奧運國家隊歡迎晚宴「菜譜」曝光。（廖雁雄攝）

【19:40】代表團團長高志丹致辭指，祝賀香港運動員取得好成績，稱巴黎奧運雖已落下帷幕，但港隊及國家隊運動員表現仍令人難以忘懷，又提到跳水、乒乓史無前例包攬金牌夢想成真、網球女子單打金牌鄭欽文等，更提到港隊劍擊運動員江旻憓「我不想輸得那麼難看，不想沒打出香港精神」及張家朗自信坦言沉著應對自的表現均令人動容。

他指香港運動員優異表現正正印證一國兩制的舉世公認成功，強調香港與祖國同呼吸、共命運。他說希望透過今次訪港，為香港帶來勇氣和精氣神，注入團結奮鬥正能量。

【19:00】政府官員、運動員及各嘉賓約7時15分入場，就座前站立奏唱國歌。

行政長官李家超致辭，今日出席晚宴除運動員代表團及官員外，還有政商界代表，指巴黎奧運會閉幕不到3星期，國家運動員便到香港，各界對國家隊訪港非常期待。

李引述習近平早前會見代表團發言，稱今次獲優越成績既是國家運動進步的集中體現、也是中國現代化建設成就縮影，彰顯新時代中國力量。他指運動員表現不單展示新中國體育實力及中華體育精神，更在世界舞台彰顯中華民族團結鬥的優良風範，體育是文化交流平台、民族溝通的橋樑，體育能推動世界各地文明發展。

李家超指，香港運動員同樣取得歷史佳績，奪得兩金兩銅創下獎牌榜佳績，不少運動員創下港隊及自身最佳紀錄，引以為傲，香港奧運氣氛熾熱，政府購入轉播權觀看國家隊及香港隊賽事。

他指今年在很多鏡頭裡都看到感動振奮畫面，中國國旗及香港區旗都在多個頒獎台上飄揚，更在看台上揮舞，不少內地觀眾以中文打氣，為香港健兒喝彩，不但溫暖運動員的心，港人也感受到血濃於水的中華情、愛國主義的生動體現。

李家超稱內地奧運團多次訪港，此次訪問也會加深兩地情義，代表團三天行程中，香港運動員也會參與多項活動，與國家運動員交流，延續更快更高更強的奧林匹克格言。他稱全運會明年舉行，香港會承辦部份賽事，彰顯國家對香港體育發展的肯定，港府會與廣東省及澳門合作辦好。

巴黎奧運國家隊歡迎晚宴菜單



．鴻運乳豬拼盤（鴻運乳豬件、潮蓮燒鴨、蔥油拌海蜇、五香滷牛展）

．合桃4翡翠炒蝦球帶子

．竹笙菜膽燉螺頭湯

．福祿千層扣鵝掌

．清蒸花尾躉

．當紅炸子雞

．瑤柱蛋白炒飯

．濃湯鮮蝦紫菜雲吞

．雪耳紅棗海底椰

．精美小甜點

今次訪港的代表團成員包括16個運動項目共65名運動員和8名教練，包括首位「六金王」乒乓球運動員馬龍、17歲「三金王」跳水運動員全紅嬋、「奧運飛魚」打破100米自由泳世界紀錄的潘展樂等。他們今早乘坐專機，於中午12時抵達香港國際機場，之後分開乘坐專車，前往下榻的尖東海景嘉福酒店。下午約四時，代表團出席記者會，晚上7時到會展參與港府安排的晚宴。

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▼8月29日 國家隊代表團中午抵達下榻酒店▼

