屠龍小隊案｜3被告傍晚獲釋離開法院　控方上訴亦不能改變裁決

屠龍小隊案5男1女被告被裁定罪名不成立，除了女被告一直獲准保釋外，其餘5男已被拘留逾3年，他們大部份均能即時獲釋，其中張銘裕、李家田及許湛榮，傍晚已先後離開法院，重獲自由。然而首被告張俊富開審前承認管有爆炸品和無牌管有槍械罪，涉及管有2盒爆竹煙花和4罐胡椒噴霧，他今被判囚18個月。



此外，由於各被告是由陪審團裁定罪名不成立，控方只可就衍生的法律問題提出上訴，但其上訴結果，不會影響各被告脫罪的裁定。



次被告張銘裕離開法院的情形。

次被告張銘裕傍晚獲准離開法院。(蘇煒然攝)

次被告張銘裕傍晚獲准離開法院。(蘇煒然攝)

次被告張銘裕傍晚獲准離開法院。(蘇煒然攝)

第四被告李家田離開的情況。

次被告張李家田傍晚獲准離開法院。(蘇煒然攝)

次被告張李家田傍晚獲准離開法院。(蘇煒然攝)

被告許湛榮離開的情況。

次被告許湛榮傍晚獲准離開法院。(蘇煒然攝)

次被告許湛榮傍晚獲准離開法院。(蘇煒然攝)

張俊富案發時是公大生

男被告張俊富，27戱，張案發時22歲，為公開大學學生。他早前承認管有爆炸品和無牌管有槍械罪，他另否認串謀犯對訂明標的之爆炸等3罪，今被裁定罪成不成立。

張與黃振強放煙花爆竹時被捕

張承認藏爆炸品的案情指，他於2019年12月3日凌晨，與黃振強另1男子把2盒煙花爆竹儲存於荃灣致利工業大廈某室貨倉。張俊富12月8日被捕，警誡下承認曾到荃灣貨倉。警方在其家中檢取鎖匙，成功打開荃灣貨倉。

警員在貨倉內，檢獲2盒爆竹煙花和4罐胡椒噴霧，另搜出防毒面罩、頭盔、護脛、護膝及打火機等。

女被告劉佩凝是案中唯一獲准保釋的被告，她亦被裁定罪名不成立。(黃浩謙攝)

辯方指部份物品是自衛用

辯方求情指，張管有胡椒噴霧作自衛之用，並不是非法用途，又指張還押至今近3年6個月，望法官判處可即時獲釋的日期。

官指物品明顯是在示威時使用

法官判刑時指，張管有的爆竹煙花可令人受傷，又指該些爆竹煙花和4罐胡椒噴霧放在屠龍的貨倉，明顯是打算屠龍成員在示威中，進行破壞行動時使用，而胡椒噴霧將是用於噴向警員。

潛逃被判囚屬咎由自取

此外，張在2020年因乘快艇離港，在內地水域被截獲，是「12港人」之一，曾在內地被判囚7個月，返港後再因妨礙司法公正罪，被判囚10個月。法官指不能因此減刑，又指張若不是逃離香港，不會被判囚，屬咎由自取。法官最終就兩罪，就張監禁18個月。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023