立場新聞｜鍾沛權林紹桐強調記錄不同意見屬職責（附求情信全文）

《立場新聞》前總編輯鍾沛權，及署任總編輯林紹桐，與及媒體的註冊公司，今(29日)在區域法院被裁定串謀發布煽動刊物罪。兩名從事新聞工作的被告，求情提到報道社會上不同意見，是他們的職責，雖然有些報道或會帶來抨擊、隱憂和批評，但他們認為有責任記錄，絕非明知故犯。本案是首宗新聞工作者被控相關罪行，沒有案例可從，且兩人已分別被拘留10及11個月，林更患有嚴重且罕見疾病，一旦入獄好難繼續接受需要的治療，希望法官能酌情輕判。



三名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物」罪。

被告鍾沛權（右）及林紹桐（左）。（夏家朗攝）

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新聞工作是報道社會狀況及不同意見

辯方求情指，本案與其他牽涉煽動文章案，不同的地方在於被告均為新聞工作者。他們並非講述自己的意見，更不具宣洩性和自身的立場。相反，他們的職責是報道社會狀況和各方不同意見，社會亦對他們的新聞報道有需求。或許，有人會不喜歡他們的報道，或會為政府帶來負面情緒，但他們同時亦有報道其他不同的意見。

有責任記錄絕非明知故犯

辯方又指，《立場》自2014年成立以來，發佈了超過10萬篇新聞，即使只是案發的年半間亦發佈了兩萬報道。而控方僅指稱其中17篇具煽動性，當中有部分文章亦早在被告被捕前已下架。辯方重申，本案是首宗新聞工作者被控涉案罪行，沒有案例可依從。被告雖知道該些報道或會帶來抨擊、隱憂和批評，但自認為有責任記錄，絕非明知故犯。再者，《立場》案發時經過考慮，亦下架了萬多篇有風險的文章。

候審時已被囚10及11個月

辯方指，兩名被告獲保釋前已分別還押了約10個月和11個月，如可准以行為良好的考慮三分一扣減，他們等同已服刑16.5個月和15個月。但在審訊期間，有新法例於今年3月通過，列明國安相關罪行，被告或案能獲行為良好三分一扣減。辯方續指，本案非最嚴重的案件，被告不應被判處最高刑罰兩年，故希望法庭考慮到兩人已服畢大部分刑期，能酌情刻判刑，以免他們需要再次入獄服刑。

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章及其主要內容。(詳看下圖)

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林患罕見病入獄將難接受治療

兩名被告亦有撰寫陳情信，林紹桐提到這宗案件的關鍵是新聞自由，是言論自由。新聞工作者不但要為自己的報道負責，若明知公眾有知情權，但刻意迴避不報道亦是失責。辯方又透露，林患嚴重且罕見疾病，相信一旦入獄則好難繼續接受需要的治療。

鍾憶妻子採訪經歷指記者都抱持信念

鍾沛權的求情信亦有提到他的妻子陳沛敏當時在日本311大地震後到日本採訪，明知情況危險仍不願離開，他因此而銘記於心，他亦見很多《立場新聞》前同事，在過去和現在都抱持相似的信念，決意留守新聞現場，見證和記載真實的故事，並相信這些故事可以刺激、啟發人們思考，反映時代，塑造歷史。

案件編號：DCCC 265/2022

被告鍾沛權。

鍾沛權求情信

法官閣下，這是我在這次審訊中的最後陳情，僅為自己作為一名香港公民及新聞工作者的「意圖」，再作一些簡短的背景補充。

2011 年 3 月日本發生東北大地震，我太太陳沛敏是其中一名最早飛赴現場採訪的香港記者。面對褔島核電廠意外迅速演變、惡化，加上餘震不斷，不少海外記者都因應風險難測而選擇提早撤離日本。她卻堅持留下，繼續想方設法前赴多個災難現場採訪，盡力做記錄、報道 。她是當年最後離開日本的其中一名香港記者。

當時有大量關於災難發展的壞消息和悲觀預測，甚至乎有說法稱日本部份地區有陸沉危機。她後來跟我談及那時候不願意提前撤退回港的一些想法 : 假如日本真的出現更大的災難，她不是更應該留下繼續採訪而非放棄報道嗎？既然有機會身在現場、靠近現場，能夠見證、記錄、報道一場空前的人類災難，作為一名記者，她怎可以轉身離開？

她這份對新聞工作的執着，我銘刻在心，而她不是特殊的少數。我認識的不少香港新聞工作者，包括很多《立場新聞》前同事，在過去和現在都抱持相似的信念，決意留守新聞現場，見證和記載真實的故事，聆聽和記述紛紜的思想。我相信這些故事和思想，可以刺激、啟發人們思考，反映時代，塑造歷史。

我知道，有更多並非新聞工作者的香港人，同樣一直堅持在各自的崗位上實踐信念，通過各種形式和體裁，真誠地書寫、表達、創作，呼應時代的挑戰。他們當中更有人因為在乎社群裏眾人的自由和尊嚴，不惜付出失去一己自由的代價。如實記錄和報道他們的故事和思想，是新聞工作者不可逃避的責任。

鍾沛權

次浩林紹桐較早前已獲准保釋。(劉安琪攝)

林紹桐求情信

法官閣下：

我依然記得，在還押最初幾位警官循例來公務探訪，其中一位形容「大家各為其主」。我後悔沒有把握機會向警官解釋，新聞工作者從沒有要效忠誰、擁護誰，或者與誰為敵。而如果我們真的有效忠的對象，只有是公眾，亦只能是公眾。因為我們信奉新聞自由、言論自由，而唯有傳播思想的自由，才能保障每個人的自由。

我 2010 年加入傳媒行業，當時新聞業界已面臨各種隱憂，或明或暗的審查愈見頻密，編採室方針難逃老闆、財團及權力各種干預，編輯自主空間愈來愈狹窄。

《立場新聞》是在如此背景下成立，參與《立場》的每一位抱着同一個理想，嘗試在香港經營一個完全編輯自主的傳媒機構。《立場》能夠生存七年，我相信很大原因，是讀者希望看到的新聞，真正不受財團、金主、權力或黨派左右。

即使在最後的時間，新聞自由在半空墜落，在巨大壓力之下，同事依然堅守崗位，無慚於時代。

我們發掘差點被掩沒的真相，即使困難重重。

我們為無權者、弱勢和小眾發聲，即使面臨譴責攻擊。

我們盡可能記錄香港，趁這些人與事消失之前，盡力留下歷史初稿。

我們的自由在倒數，每一位同事都心知肚明；他們選擇留下，加緊步伐，用盡狹縫裡所有空間。由 2020 年 7 月（即控方指控煽動的案發開始）一直至今天，《立場》同事的報道先後獲得 30 多項新聞獎項及嘉許。曾經與這一群出類拔萃的新聞工作者並肩工作，是我的榮幸。

這宗案件的關鍵是新聞自由，是言論自由。新聞工作者不但要為自己的報道負責， 若明知公眾有知情權，但刻意迴避不報道亦是失責。亦因如此，新聞工作者捍衛新聞自由的唯一方式是報道，正如今天仍然緊守崗位的每一位。而我只是行業的其中一人，剛巧成為被告。

林紹桐