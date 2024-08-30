國家隊訪港直播｜潘展樂陸上教游水：飛魚稱號留給下個游得快的人

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）開展第二日訪港行程，運動員早上將兵分多路與香港運動員、學生青年及市民會面，其中全紅嬋會到聖保羅書院。另外，22人代表早上到訪消防及救護學院，與紀律部隊及青少年制服團隊交流示範，《香港01》直播國家隊與紀律部隊交流實況，在開場儀式中，游泳選手潘展樂、中國乒乓球隊「一哥」馬龍等坐開篷巴士進場。現場播巴黎奧運國家隊精彩鏡頭期間，主禮的保安局局長鄧炳強不斷與潘展樂交談。



女子20公里競走冠軍楊家玉在8月30日的交流活動中首先登場。（《香港01》直播截圖）

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）到訪消防及救護學院，與紀律部隊及青少年制服團隊交流示範，運動員坐開篷巴士進場；20歲游泳金牌得主潘展樂（前排右四）與保安局局長鄧炳強（前排右三）及警務處處長蕭澤頤（前排右五）站立觀賞升旗儀式及奏唱國歌。（《香港01》直播截圖）

國家隊22位奧運健兒到訪消防及救護學院，6個紀律部隊及2個輔助部隊的特別用途車、定翼機進行歡迎儀式，包括政府飛行服務隊飛機、警察劍齒虎裝甲車等。

保安局局長鄧炳強、中聯辦警聯部部長陳楓、警務處處長蕭澤頤、海關關長何佩珊、處理入境事務處處長戴志源、懲教處處長王國興、消防處處長楊恩健、政府飛行服務隊總監胡偉雄、民眾安全服務隊處長羅仁禮、醫療輔助隊總參事王英強出席活動，而22位健兒，包括游泳選手潘展樂、中國乒乓球隊「一哥」馬龍、拳擊選手吳愉等乘坐開蓬巴士進場。

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）到訪消防及救護學院，與紀律部隊及青少年制服團隊交流示範，運動員坐開篷巴士進場。（《香港01》直播截圖）

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）開展第二日訪港行程，運動員早上將兵分多路與香港運動員、學生青年及市民會面。其中全紅嬋會到聖保羅書院，潘展樂會去香港體育學院。另外，代表團早上將到訪消防及救護學院，與紀律部隊及青少年制服團隊交流示範。（《香港01》直播截圖）

鄧炳強在致辭時表示感非常榮幸及激動：「國家派這麼多奧運運動員來到交流，我真的是非常非常激動。」他說，2024年對國家及香港是非常好的年頭，國家隊及香港隊在奧運均取得歷來最好的成績，而在香港的大熊貓樂樂及盈盈早前誕下龍鳳胎，為吉祥之兆。

有「競走美女」之稱、女子20公里競走冠軍楊家玉（右二）首先登場，現場教導青少年代表競步技巧。（《香港01》直播截圖）

有「競走美女」之稱、女子20公里競走冠軍楊家玉首先登場，被問到如何突破瓶頸時，她指：「可能就是心中一直有夢想和目標，然後一直朝著夢想和目標去努力，然後也是堅定的動力吧。」楊家玉又指，競走是技術類型項目，平時訓練中不單止耐力訓練，腦袋裡一直想著技術動作，要將動作做得標準。

被問到如何看待飛魚的稱號，潘展樂︰「我覺得我就是我自己，這個飛魚可以留給下個游得快的人。」被問到接力隊取得佳績的感受， 覃海洋表示團隊一直克服各種困難，全力去拼。孫佳俊指，賽前團隊一起互相加油，把狀態提升到顛峰，發揮得更好。

▼8月29日 國家隊代表團晚上出席歡迎宴▼



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港政府在會展設宴歡迎國家隊，一眾運動員興奮自拍。（廖雁雄攝）

▼8月29日 國家隊代表團抵港▼



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▼8月29日 國家隊代表團中午抵達下榻酒店▼

