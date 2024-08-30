國家隊訪港｜國乒女隊總教練李隼深夜隻身回酒店　粉絲起哄同合照

巴黎奧運國家隊代表團周四（29日）抵港，在出席完記者會、歡迎晚宴後，一眾代表團成員晚上返抵下塌的尖東海景嘉福州際酒店休息。至晚上近11時半，乒乓球國家隊女隊主教練李隼及港隊乒乓球代表黃鎮廷突然現身。



乒乓球國家隊女隊主教練李隼（左五）與守候多時的「粉絲」智照。（林遠航攝）

李隼總教練：香港很漂亮

雖然國家隊代表團晚上9時多已抵達酒店，但酒店外仍有零星國家隊「粉絲」守候，期望捕捉到偶像晚上外出。至晚上11時多，他們突然起哄，並與一名男子合照。原來該名男子是乒乓球國家隊女隊主教練李隼，他步入酒店時，只答記者說「香港很漂亮」。

乒乓球國家隊女隊主教練李隼隻身回酒店，向記者說「香港很漂亮」。（林遠航攝）

港隊黃鎮廷手持一個紙袋步入酒店大堂後離開

再過不足一分鐘，港隊乒乓球代表黃鎮廷手持一個紙袋步入酒店大堂，其後便立即離開，疑似為國乒好友們送上物資， 他離開時未有回應記者提問。