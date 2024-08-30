假學歷｜嶺大處分三學生請槍考英文試入學　警查詐騙　01率先揭發

內地生以假學歷入讀本地大學情況持續，《香港01》7月率先揭發嶺大正調查，有內地生疑以虛假加拿大安大略省高中成績、「槍手」海外代考IELTS成績等報讀學士課程，牽涉多人。

嶺大8月向全體學生發信，指有三名學生疑提交「代考生」TOEFL及IELTS成績，以達到英文畢業要求，校方已就事件報警，並向三人作出紀律處分，包括停學一年。嶺大表示，校方不作評論，已交由警方處理。警方指，已將案件列作「企圖詐騙」，暫未有人被捕。



嶺南大學發現三名學生，以「請槍」代考IELTS英文成績入學，已處分及報警。（資料圖片 / 高仲明攝）

「槍手」代考TOEFL、IELTS

嶺大學生紀律委員會主席劉智鵬發給所有本科生及研究生的電郵，內容提及有三名學生提交「槍手」代考的托福考試TOEFL及國際英語測試IELTS的成績，以達到英文畢業要求。校方已就事件報警，並向三人作出紀律處分，

嶺南大學向學生發信，指三名學生「請槍」代考英文試，已處分及報警。信件在社交網站流傳。（網上圖片）

大學向學生發信 指已處分及報警

信件在內地社交平台「小紅書」流傳。嶺南大學發言人指，由於事件涉及學生的個人資料，亦已交由警方處理，大學不作評論。嶺大重申十分重視學生的學術誠信，一向有既定機制檢視學生的學術背景及學術成績證明文件，以確保資料的真確性，並會不定期就其學歷進行包括面試等覆核，如有發現有人學歷造假，大學將會採取紀律處分及報警處理。

警查企圖詐騙 暫未有人被捕

警方發言人指，警方7月23日接獲屯門青山公路一院校職員報案，指三名學生向該校提交懷疑屬於他人的公開考試成績。案件列作「企圖詐騙」，交由屯門警區重案組第一隊跟進，案件仍在調查中，暫未有人被捕。

《香港01》發現假學歷風波蔓延至本科，一間本地大學正調查懷疑以虛假加拿大安大略省學歷、槍手代考英文考試成績的中國內地學生，入讀本地大學。（香港01製圖）

嶺大7月回應《香港01》

《香港01》7月偵查報道揭發，有內地生疑以虛假加拿大安大略省高中成績、「槍手」海外代考IELTS成績等報讀學士課程，至少涉及20人。

當時牽涉事件的其中一間本地大學，就是嶺南大學。當時嶺大發言人表示，為保障個人私隱，不會評論個別個案。大學十分重視入學申請者的學術誠信，並拒絕所有學歷造假的行為。校方現正按既定程序調查事件，如證實有人提交虛假文件，會即時取消有關申請者的錄取資格，並轉交執法機構跟進。