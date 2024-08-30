假學歷｜消息：警通緝三嶺大生　學校職員核對成績表相揭非應考人

嶺大涉有三名學生疑提交「代考生」TOEFL及IELTS成績，以達到英文畢業要求，校方已報警處理，警方將案件列作「企圖詐騙」。據了解，警方正通緝三名嶺大學生，兩女一男，全屬中國籍人士，年齡介乎21至23歲。消息指，學校職員核對三人成績表上的學生相片時，發現與當事人不符而揭發事件。



《香港01》7月率先揭發嶺大正調查假學歷，包括內地生疑以虛假加拿大安大略省高中成績、「槍手」海外代考IELTS成績等報讀學士課程，牽涉多人。

嶺大8月向全體學生發信，指有三名學生疑提交「代考生」TOEFL及IELTS成績，以達到英文畢業要求，校方已就事件報警，並向三人作出紀律處分，包括停學一年。

嶺大表示，校方不作評論，已交由警方處理。警方指，已將案件列作「企圖詐騙」，暫未有人被捕。據了解，警方正通緝三名嶺大學生，兩女一男，全屬中國籍人士，年齡介乎21至23歲。

消息：學校助理核對成績相片與應考人不符 揭發學生請槍代考

消息指，三人透過學校內聯網遞交TOEFL及IELTS考試成績，負責的學校助理核對三人文件時，發現考試成績上的學生相片與三人不符，於是先後於5月底和6月初與三人會面，有人承認透過中介代考，或聘請他人代考試。校方於7月23日向警方報案，案件目前由屯門警區重案組第一隊負責。

《香港01》發現假學歷風波蔓延至本科，一間本地大學正調查懷疑以虛假加拿大安大略省學歷、槍手代考英文考試成績的中國內地學生，入讀本地大學。（香港01製圖）

嶺大7月回應《香港01》

《香港01》7月偵查報道揭發，有內地生疑以虛假加拿大安大略省高中成績、「槍手」海外代考IELTS成績等報讀學士課程，至少涉及20人。

當時牽涉事件的其中一間本地大學，就是嶺南大學。當時嶺大發言人表示，為保障個人私隱，不會評論個別個案。大學十分重視入學申請者的學術誠信，並拒絕所有學歷造假的行為。校方現正按既定程序調查事件，如證實有人提交虛假文件，會即時取消有關申請者的錄取資格，並轉交執法機構跟進。