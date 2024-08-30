今日新聞8分鐘｜全紅嬋跨界轉打乒乓波？｜首爾路陷汽車墜洞2人傷

龍翔道遊樂場對開貨車翻側橫亘路中 來回方向一度大擠塞

長沙灣龍翔道發生貨車翻側意外。今（29日）晚7時21分，一輛密斗貨車沿龍翔道駛往觀塘方向。途至近龍翔道遊樂場對開時，失控撞毀路邊水馬，全車向左翻側，橫亘路中。意外後，40餘歲貨車男司機一度被困，幸僅受輕傷，經即場治理後，拒絕送院。

國家隊交流．重溫｜陸上教泳姿 潘展樂：飛魚留給下個游得快的人

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）開展第二日訪港行程，運動員早上將兵分多路與香港運動員、學生青年及市民會面，其中全紅嬋會到聖保羅書院。另外，22人代表早上到訪消防及救護學院，與紀律部隊及青少年制服團隊交流示範，在開場儀式中，游泳選手潘展樂、中國乒乓球隊「一哥」馬龍等坐開篷巴士進場，《香港01》直播國家隊與紀律部隊交流實況足本重溫。

國家隊訪港第二日｜孫穎莎到體院與港隊玩遊戲 莎迷拉橫額歡迎

國家體育總局局長高志丹今日（30日）率領部分訪港國家運動員，到沙田香港體育學院與香港運動員交流。隨團運動員有乒乓球混雙冠軍孫穎莎及王楚欽等，有市民和內地遊客一早前來等候孫穎莎，成功拍攝偶像英姿時更興奮尖叫。不少「莎迷」都有備而來，拉起橫額熱烈歡迎，又帶備不同應援物撐場，例如印有孫穎莎不同表情的紙扇等。

國家隊訪港第二日｜全紅嬋陳芋汐抵聖保羅書院 粉絲手持特刊撐場

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）展開訪港第二日行程，早上將兵分多路，分別到訪體育學院、消防及救護訓練學院，以及港島區聖保羅書院進行交流。當中，17歲「三金王」跳水運動員全紅嬋將參與聖保羅書院的交流，在早上8時許，立法會前主席曾鈺成到達聖保羅書院，學校門前有幾名學生歡迎到場嘉賓。

國家隊訪港｜全紅嬋「名師」陳夢教打乒乓球 贏一分展驚訝微表情

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）展開第二日訪港行程，運動員兵分多路到訪各處交流，其中17歲「三金王」跳水運動員全紅嬋、兩屆乒乓球女單金牌陳夢等到聖保羅書院交流，上台分享經驗。交流期間，陳夢在台上一手抱住全紅嬋手臂、一手握住她的手，手把手教導全紅嬋打乒乓球；射擊金牌盛李豪也成為陳夢徒弟，以乒乓球與學生切磋。二人學得一板一眼，全紅嬋熟練地以反手接球；盛李豪接球時更發力加速，漂亮地奪得一分。

國家隊訪港．足本重溫｜全紅嬋遊山頂袋大公仔 坐天星舺板賞維港

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）開展第二日訪港行程，一行人上午兵分多路出席活動，分別到訪消防救護學院、香港體育學院、港島區中學，與紀律部隊、香港運動員，以及中小學生交流後，下午先遊覽山頂，再看維港景色。金牌運動員未到，山頂纜車站外已站滿粉絲，有人攜著「中國驕傲」的特刊等候，到下午約2時10分，逾百人在山頂纜車站外等候，有警員攜警犬檢查山頂纜車車廂。國家隊代表團遊覽山頂。其後他們到仔天星碼頭，準備坐船遊覽維港，在灣仔及尖沙咀天星碼頭外，一早各有約百人在場等候觀看運動員。

屠龍小隊案｜鍾雪瑩認藏槍 官接納愛錯咗槍手蘇緯軒 囚7年4月

在屠龍案中承認藏槍的女被告鍾雪瑩，今在高等法院判刑。案情指，反對派組織與「屠龍」的殺警計劃事敗，原被安排當槍手的蘇緯軒，比蘇大接近十年的鍾，當時是蘇的女友，他們在計劃腰斬後於大埔匿藏，警方其後在他們曾藏身的單位發現大批槍械。鍾承認無牌管有槍械及彈藥罪，今(30日)在高等法院判刑。法官張慧玲透露，鍾兒時經歷多，並患有適應障礙及焦慮症等，她對鍾未有求輕判，只求判她適當刑期而感動，認為鍾有真誠悔意，並接納她因「愛錯咗蘇緯軒」，為維繫兩人關係才犯上本案，但本案控罪嚴重，判鍾入獄7年4個月。

韓國首爾道路突地陷 汽車墜入地洞2長者重傷 出事影片曝光

韓國首爾發生地陷，一輛汽車墜入地洞，導致車內的兩人重傷送院。