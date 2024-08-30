國家隊訪港大匯演．直播｜全紅嬋、孫穎莎粉絲期待二人有演出

巴黎奧運國家隊代表團展開第二日訪港行程，運動員早上先兵分多路到訪各處交流，之後又坐纜車到山頂、坐天星小輪遊維港。眾運動員晚上8時會集結在灣仔伊利沙伯體育館進行大匯演。



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搶到「大匯演」門票的王小姐約6時就來到，她表示搶票不難，「兩分鐘買到，前面沒人排隊」，她指「畀錢時手一直抖。」她喜歡孫穎莎、全紅嬋，稱今晚全部演出都好期待，希望見到乒乓球隊樊振東唱廣東歌。她又說，東京奧運已開始看全紅嬋，「三跳都滿分好犀利，17歲就3個奧運金牌！」她表示這兩天都一直追看運動員訪港直播。

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場館外亦有上百人沒購票，不少手持文匯報及國家隊海報。升中三的鄺同學喜歡乒乓球隊馬龍、「莎頭」孫穎莎等6位代表，她表示搶不到門票，但其朋友與媽媽就買到、已進場。她說一開頭感失望，「得6,000多張飛，香港又有人想睇，內地又有人想睇，好難搶到張飛㗎嘛。」

不過她說知道能在外等候就覺得開心，5時就來到等候，只為見一面「了卻咗個心願」。她指運動員旅遊巴到達時，「冇認真望Mon，淨係係咁撳。」運動員進場後，她繼續一直等待，表示想等到他們出來再見面，並已帶iPad準時看直播。

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▼8月29日 國家隊訪港代表團中午抵達香港機場▼

