國家隊跳水示範、直播｜26名運動員進場 全紅嬋潘展樂惹全場尖叫
撰文：歐陽德浩
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巴黎奧運國家隊代表團展開訪港最後一日行程，今早（31日）有兩場示範表演，其中在維多利亞公園游泳池進行跳水及游泳運動項目示範。跳水夢之隊一展所長，獨門絕技「水花消失術」的全紅嬋及拍檔陳芋汐成焦點，「飛魚」潘展樂也會施展異常爆發力；此外，也可看到韻律泳冠軍水中獻技。《香港01》直播。
【09：50】26名運動員進場，「飛魚」潘展樂及「水花消失術」的全紅嬋惹全場尖叫。
【09：40】醒獅現身維園泳池助興。
【09：32】香港韻律泳隊及青年隊代表登場獻技。
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