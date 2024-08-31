國家隊跳水示範、直播｜26名運動員進場　全紅嬋潘展樂惹全場尖叫

巴黎奧運國家隊代表團展開訪港最後一日行程，今早（31日）有兩場示範表演，其中在維多利亞公園游泳池進行跳水及游泳運動項目示範。跳水夢之隊一展所長，獨門絕技「水花消失術」的全紅嬋及拍檔陳芋汐成焦點，「飛魚」潘展樂也會施展異常爆發力；此外，也可看到韻律泳冠軍水中獻技。《香港01》直播。



香港韻律泳隊及青年隊代表登場獻技。（《香港01》直播截圖）

巴黎奧運國家隊代表團8月31日在維多利亞公園游泳池進行跳水及游泳運動項目示範。跳水夢之隊一展所長，獨門絕技「水花消失術」的全紅嬋及拍檔陳芋汐成焦點，「飛魚」潘展樂也會施展異常爆發力。（歐陽德浩攝）

【09：50】26名運動員進場，「飛魚」潘展樂及「水花消失術」的全紅嬋惹全場尖叫。

【09：40】醒獅現身維園泳池助興。

【09：32】香港韻律泳隊及青年隊代表登場獻技。

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