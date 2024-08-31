全紅嬋維園展水花消失術　妙答爆金句：香港哪都好玩　但還沒玩過

巴黎奧運國家隊代表團展開訪港最後一日行程，今早（31日）有兩場示範表演，其中在維多利亞公園游泳池進行跳水及游泳運動項目示範，巴黎奧運女子單人、雙人10米跳台冠軍全紅嬋更與國家隊隊友在10米台跳出多種「鬼馬」示範。

被問及在香港跳水感覺如何，全紅嬋直言「我覺得很好玩！」再被問及來香港最好玩是甚麼，全紅嬋指「都好玩、哪都好玩！」不過，主持問「你有去玩過嗎？」，全紅嬋則表示「還沒有」。對話引來全場爆笑。



巴黎奧運國家隊代表團8月31日在維多利亞公園游泳池進行跳水及游泳運動項目示範。跳水夢之隊一展所長，獨門絕技「水花消失術」的全紅嬋及拍檔陳芋汐成焦點，「飛魚」潘展樂也會施展異常爆發力。（歐陽德浩攝）

跳水項目示範後，主持指本次跳水示範當然沒有奧運那麼緊張，在香港跳水感覺如何？奧運男子單人10米跳台冠軍曹緣稱，「很激動吧、也很開心，（市民）很支持我們」全紅嬋直言「我覺得很好玩！」

被問及來香港最好玩是甚麼，全紅嬋指「都好玩、哪都好玩！」不過，主持問「你有去玩過嗎？」，全紅嬋則表示「還沒有」。之後再被問及在香港最深刻是甚麼，曹緣感覺香港對他們很熱情，他很興奮、很喜歡香港。觀眾席隨即傳來歡呼聲。

全紅嬋：祝大家天天開心 曹緣：身體健康

至於全紅嬋亦表示香港市民很熱情，更再用廣東話向觀眾表達問候「大家好，我係全紅嬋，多謝大家」，觀眾席隨即傳來陣陣歡呼聲。全紅嬋再以普通話祝大家天天開心。

而主持問曹緣可否用廣東話與大家分享幾句。曹緣愣住數秒，但終以廣東話稱「我係曹緣，你哋好，好嗎你哋？祝大家身體健康！」兩人均表示會再來香港。

曹緣望港人繼續支持他們。

曹緣：繼續支持我們 全紅嬋再祝恭喜發財

主持最後問及兩人，最後要送給香港市民甚麼話。全紅嬋應未考慮好，先是推開主持人的手，對曹緣說「你先答吧」，舉動再次引來全場爆笑。曹緣稱「繼續支持我們吧，有你們的支持我們也很開心、很有動力」，全紅嬋則再次祝大家「恭喜發財！」引來全場鼓掌。