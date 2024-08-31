大白鯨駕臨香港機場｜空中巴士超可愛運輸機料晚上抵港入油飛青島

香港國際機場今日（31日）迎來特別「來賓」！空中巴士用作運送新飛機的特殊用途貨機「大白鯨（Beluga）」超級運輸機將於晚上由泰國曼谷飛抵香港機場！



「大白鯨」身型龐大，外觀類似鯨豚，因而在飛機迷中十分具人氣。今次到港是舊款A300-600ST，全球只有5架，註冊編號為「F-GSTC」，1997年服役，至今已有27年機齡。據空中巴士在微博透露，「大白鯨」今次運送兩架新直升機，料在香港機場入油後，會轉往終點站青島。



空中巴士特殊運輸機「大白鯨」展開「東遊記」，運送兩架直升機到中國青島，中途將降落香港機場。（微博「空中客車」）

空中巴士特殊運輸機「大白鯨」展開「東遊記」，運送兩架直升機到中國青島，中途將降落香港機場。（微博「空中客車」）

根據空中巴士在微博的官方號「空中客車」早前發文指，「大白鯨」正展開「東遊記」，由總部法國運送兩加全新H175直升機，終點是中國青島膠東國際機場。

「大白鯨」由空中巴士基地、法國圖盧茲布拉尼亞克機場出發，途經法國馬賽、埃及開羅、阿曼馬斯喀特，再到印度海德拉巴，並抵達泰國曼谷，之後再前往香港，而最終目的地為中國青島。

空中巴士特殊運輸機「大白鯨」展開「東遊記」，運送兩架直升機到中國青島，中途將降落香港機場。（微博「空中客車」）

根據航班追蹤網站「Flightradar」資料，該架「大白鯨」下午時間已從泰國曼谷起飛，至本港時間晚上6時左右，已在中國海南省下方海域飛過，現正向香港方向飛行，預料稍後便能抵達香港機場。

該架「大白鯨」下午時間已從泰國曼谷起飛，至本港時間晚上6時左右，已在中國海南省下方海域飛過。（Flightradar截圖）

空中巴士特殊運輸機「大白鯨」展開「東遊記」，運送兩架直升機到中國青島，中途將降落香港機場。（微博「空中客車」）

貼文透露，今次「東遊」的「大白鯨」註冊編號為「F-GSTC」，是舊式A300-600ST貨機，自1997年服役至今，已有27年機齡。

該款飛機是空中巴士主要用作運送新飛機的特殊運輸機，它的外觀獨特，上半身身型尤其龐大，額頭隆起，顯得機頭尖尖，遠看尤如一條在空中飛翔的豚鯨，因而有「大白鯨」之名。

舊款大白鯨料2025年前陸續退役，由新款「超級大白鯨」取代。圖為舊款。（微博「空中客車」）

舊款大白鯨料2025年前陸續退役，由新款「超級大白鯨」取代。圖為新款。（Getty）

根據資料，「大白鯨」全長56.15米，高17.24米，翼展有44.84米，最大起飛重量達到155公噸。

空中巴士公司2018年起以「大白鯨」為基礎，推出新型A330-700L型號「超級大白鯨」，其外型及塗裝更似一條白鯨，現時已有6架。空巴早前稱新舊款會共同服務一段時間，舊款「大白鯨」將於2025年前逐步退役，由新款取代。