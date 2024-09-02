教大非本地生取錄增逾1倍 揭一內地生涉假學歷申請 已報警

去年《施政報告》提出，本學年起8間資助大學的非本地生限額增至40%。教大校長李子建接受訪問時表示，今年教大非本地生取錄人數較往年增110％，其中第一年學士學位課程的非本地生取錄人數，較去年增長超過120％，已達到政府訂定的「40％限額」。



另外，內地生以假學歷入讀本地大學風波持續，李子建指，校方今年7月揭發有碩士生涉以假學歷申請入學，已即時報警。警方回覆確認接獲報案，於8月17日拘捕一名23歲內地男子，涉嫌「行使虛假文書」。他被控一項「行使虛假文書」罪，案件已提堂。



教大校長李子建接受訪問時表示，今年教大非本地生取錄人數較往年增110％（陳葦慈攝）

八大非本地生取錄限額本學年起提高，由佔本地資助學額的20%增至40%。教大於今年初的傳媒茶聚時稱，教大非本地生佔學額約10%，過去難以用盡學額。

李子建表示，初時對能否用盡限額傾向保留，要短時間增加取錄非本地人數，校方難以預計反應，隨著招生宣傳效果理想，比預期需用兩年時間較快達到目標，不過，要整體非本地生取錄人數達到「40％限額」仍需時間。

他指，教大非本地生取錄人數較往年增110％，其中首年學士學位課程的非本地生取錄人數，較去年增長超過120％，已達到政府訂定的「40％限額」。其他課程如學位教師教育文憑的非本地生取錄人數亦有倍增，不過校方未有透露具體數字。

非本地以內地生為主 李子建：內地是大國家 不同地方已有多樣性

他指，今年取錄的非本地生中，以內地生為主，其餘包括來自澳洲、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、緬甸、巴基斯坦 、印度、越南、塔吉克等地區。他續指，教大目前的宿位充裕，能滿足非本地生的需求，亦向他們提供兩年學生宿位入住保證。

目前八間資助大學的非本地生以內地生佔比最多，被問趨勢是否無法逆轉，李子建認為應利用機會，內地是一個大國家，不同地方已有好大差異及多樣性，具有不同的文化背景，對大學發展有幫助，「同學盡量要多元化，但內地嚟、北京嚟嘅，同係（內地）東部、中部、西部嚟，差異性可以好大。」

李子建表示，校方今年7月揭發一宗疑以假學歷報讀先資碩士課程的申請，已報警處理。（陳葦慈攝）

教大7月揭一宗涉假學歷入學申請 警拘一內地男控虛假文書

內地生以假學歷申請入學情況持續，李子建表示，校方今年7月揭發一宗疑以假學歷報讀先資碩士課程的申請，已報警處理。警方回覆查詢，指7月31日接獲大埔露屏路一院校職員報案，指一名學生向該校提交懷疑偽造的學歷證明以申請入學。案件由大埔警區重案組跟進調查。

警方經調查後，8月17日拘捕一名23歲內地男子，涉嫌「行使虛假文書」。該名男子已被控一項「行使虛假文書」罪，案件已於8月19日在粉嶺裁判法院提堂，並押後至9月30日再訊。

他指，教大很久以前已察覺假學歷申請問題，強調校方入學審批嚴謹，接獲的成續表和資歷證書，均會向頒發學校機構、官方驗證平台核對文件，如發現資料出現不一致，會撤銷申請，故以往「極少數」出現問題。他指，最近社會關注假學歷入學問題，校方若遇到有關申請，會立即報警。