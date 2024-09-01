今日新聞8分鐘｜九巴職員稱遭老夫婦推跌｜男子划獨木舟墮海獲救

熱帶氣旋形成 天文台預測移動路徑圖顯示周五香港以南掠過

預料位於菲律賓附近的低壓區會今日（1日）下午已增強為熱帶氣旋第一級「熱帶低氣壓」，中心附近最高持續風速為每小時45公里。在增強至熱帶風暴後，料以日本氣象廳提供的星座名字「摩羯」命名，即山羊座。天文台發出預測移動圖徑圖，料在周二（3日）下午進入香港東南面800公里警戒範圍，然後向西北方面移動，逼近珠江口一帶，在本周五（6日)下午在本港以南約250公里掠過，其時為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時110公里，接近颱風級別（中心附近最高持續風速為每小時118公里或以上）。受其影響，天文台預測本周中後期華南沿岸天氣漸轉不穩定，風勢頗大及有湧浪。

北上｜周六北上港人33.9萬人 南下內地客10萬人 按周稍為回落

暑假即將結束，入境處數字顯示，昨日北上港人有33.9萬人次，南下內地訪客有10萬人次，兩者均較上一個周六（24日）稍為回落。

秀茂坪商場男廁疑遭連環縱火 警守株待兔拘一男 身上檢打火機

秀茂坪商場發生接連發生縱火事件，警方守株待兔，今日（1日）拘捕一名63歲男子涉嫌在廁所燒廁紙，正調查是否與先前縱火案有關。

九巴B1線職員跌低！稱遭打尖老夫婦推跌 阿伯反爆粗︰你咁X大隻

乘搭公共交通工具時理應排隊上車，否則容易發生衝突或意外！網上日前流傳1條影片，指元朗九巴B1線車廂內，有1名九巴職員報稱被1對老夫婦推跌，職員躺在車內上落位置，直斥老夫婦打尖，而且「推我（職員），我𠵱家腳痛」。老夫婦你一言、我一語反駁，老婦更不屑地反斥倒地職員「行開啲啦」，阿伯則爆粗稱「你咁X大隻，我推到你？我73（歲）」，職員反駁「73（歲）咁又點？大晒？」。最後老婦嫌麻煩，大喊「唉，唔去啦，唔好去啦」，然後下車離開。職員一邊致電報警，一邊起身追趕對方。

有片︱大嶼山男子划獨木舟墮海漂流呼救 渡輪船員乘客合力拉上船

大嶼山對開發生墮海意外。網上今日（31日）流傳一段長約3分鐘的影片，拍攝到一名戴眼鏡的男子在海上捉住一隻獨木舟在海上漂浮，其後被船上眾人合力救起。據上傳影片者指，當時一艘相信由大澳開出往東涌的渡輪行駛期間，船員聽到有人呼救，發現男子在海中載浮載沉，遂將其拉上船。網民均大讚救人的船員乘客，並指男事主相當幸運。

誤信塔羅IG 女子與假占卜師「性交轉運」兼失$40萬 警拘兩男女

香港再現「性交轉運」騙案！一名女子誤信一個聲稱提供塔羅占卜服務的Instagram帳戶，獲安排與假占卜師會面。對方要求受害人與其進行性行為「轉運」，再誘騙受害人開設高回報投資戶口，使其損失共40萬元。假占卜師食髓知味，要求再度發生性行為及加大投資金額，女受害人方醒覺被騙及報警。

罕談喪子之痛「心中好大個窿」 蔡若蓮：放心吧，母親如今很好

教育局局長蔡若蓮的長子潘匡仁早年墮樓身亡，蔡若蓮接受傳媒訪問時，罕有公開談及走過喪子之痛的經歷。蔡若蓮說，失去摯愛有如「心中有一個好大嘅窿」，直言要走出傷痛是很困難，惟她認為「唔好逃避」是走出傷痛關鍵，透過閱讀書本，感受他人如何面對喪親，信仰亦是一大依靠，令心臟有一層保護罩，未至於完全碎裂。被問到有甚麼對天上的兒子說，她表示：「你放心吧，母親如今很好。」

河南高中女生宿舍48人擠一間房 全網驚呼：這根本是牢房

內地官方向來嚴禁多人租住在狹小空間的「群租房」，但近日有網民在網絡上發布影片，指河南省信陽市四高的女生宿舍，開學一間房間竟住48個人，而且沒有書桌衣櫃，擠迫程度讓輿論驚呼「這根本就是牢房啊！」。

奧運港隊迪士尼巡遊 石偉雄勉勵：無論輸99次都要追第100次成功

巴黎奧運結束後，暑假亦在今日（1日）迎來尾聲。一眾奧運港隊健兒中午頂着33度高溫，到迪士尼出席凱旋慶典巡遊。出席運動員包括剛於日本贏得公開賽銀牌的羽毛球混雙代表「鄧謝配」（鄧俊文、謝影雪）、三屆體操代表「石仔」石偉雄，以及04年後，首位同時挑戰奧運公路、場地賽的單車選手李思穎。

施政報告｜民主黨冀包容不同聲音助社會紓壓 倡高官減薪節省開支

新一份《施政報告》十月出爐，民主黨今日（1日）發表建議書，主席羅健熙說經濟反彈乏力，其中一個原因是社會氣氛長期抑壓，市民減少本地消費選擇外遊，他認為社會必須包容不同言論百家爭鳴 ，助社會紓壓。對於庫房彩赤，羅健熙建議削減公務員編制及高官減薪，讓人感覺共渡時薪。民主黨領導層今年底換屆，羅健熙計劃繼續爭取連任，相信不受11月涉及的官司影響，又表明中委會沒打算縮減規模，繼續維持約10人。