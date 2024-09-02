今日新聞8分鐘｜全紅嬋澳遭絲圍堵嚇哭｜怪漢擾巴士司機爬車插水

西灣河東欣苑單位起火 老婦及女傭不適送院 逾百人漏夜疏散

西灣河發生火警。周日（1日）深夜11時半左右，據報東欣苑B座榮欣閣15樓一個單位，突然冒煙起火。消防接報趕至現場疏散超過160名住客，到地面安全位置暫避。另一隊消防則登樓開喉灌救，約半小時後將火救熄。

粉嶺TESLA起火 車上四人及時逃生 司機報稱事前被石頭擊中車底

粉嶺發生涉及電動車起火事件。周日（9月1日）晚上11時左右，據報一輛TESLA電動私家車，沿粉嶺公路出九龍方向行駛，途至近九龍坑對開時，突然冒煙起火。司機見狀立即將車駛入就近的粉嶺公路巴士轉車站，車上4人，即一家三口包括一名手抱嬰兒、及其一名女性朋友，及時落車逃生。據了解，落車時司機已嗅到濃煙味。

大埔找換店遇竊 閘門及保險箱遭撬開 初步損失逾20萬元

今日（2日）上午9時許，大埔太和路12號一間找換店職員準備開舖時，發現閘門及店內的保險箱遭人撬開，於是報警求助。警方接報到場，在店內調查及向找換店職員問話。找換店初步損失約20萬元人民幣及2,000元港幣，警方將案件列作爆竊案調查，交由大埔警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

全紅嬋澳門酒店遭數百粉絲堵在女廁 員工：她嚇得在裏面哭｜有片

巴黎奧運國家隊代表團離開香港後轉抵澳門。內媒報道指，在9月1日晚上，全紅嬋在澳門銀河酒店穿著便服出門接人時，怎知突然遭大量瘋狂粉絲猛追，更被數百粉絲圍堵在女廁。期間更有工作人員喊話：「她被嚇得在裏面哭」。

青衣怪漢爬玻璃插水瞓地鬧車長：唔X開車 警持盾到場調查

今（2日）網上流傳一段影片，一名黑衣男子登上一輛開往佐敦方向的42A線九巴，期間在車上大吵大鬧，攀爬車長門，矛頭直指司機不開車，情緒激動不停爆粗：「眼睛望住我呀X你老X」、「做咩唔X開車」、「打X死你」。最終有3名警員攜上伸縮警棍、盾牌到場調查，片段結束。

打風摩羯｜天文台考慮在周二下午至晚上 發出一號風球

位於菲律賓附近的熱帶氣旋「摩羯」正移近香港。天文台今日（2日）表示，預測摩羯會在明日（3日）進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。

玫瑰崗中學停辦｜轉校余二學生稱 拒識新朋友 未熟交通的士返校

今日是開學日，本學年停辦的灣仔玫瑰崗中學，一批學生獲轉讀南區余振強紀念第二中學。有就讀中五的玫瑰崗中學舊生表示，本來想轉讀其他學校但不成功，「對自己都幾失望」，又指目前要跨區上學，因為不熟悉交通，今早乘的士返校。亦有中六學生指，在新校只就讀半年，不打算識新朋友。

大成小學｜新學年逾20名學生轉校 最後一屆小一取錄14人

今日（2日）是新學年開學日。黃大仙區孔教學院大成小學將於26/27學年停辦，早上舉行新生入學「開筆禮」和開學禮，有7位教育局委任校董出席。校長潘淑嫻出席開學禮致辭時指，自公布學校停運決定後，有約20多名學生離開，目前仍有約120名同學就讀，當中包括14位小一新生，希望師生可以共同渡過最後的380日。