打風摩羯｜天文台下午5時40分掛一號波　本周後期發三號機會較高

熱帶氣旋摩羯今早（3日）清晨已進入香港800公里範圍，按照現時預測，料摩羯今日日間仍與本港維持逾600公里距離，對香港尚未構成直接影響。至今午4時20分，天文台指，過去數小時，位於呂宋以西的熱帶氣旋摩羯有所增強，會在下午5時40分發出一號戒備信號。



隨著摩羯在未來兩三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強，預料華南沿岸風力會在本周後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。



熱帶氣旋摩羯在9月3日清晨6時已進入香港800公里範圍。（天文台網站）

天文台：摩羯未來兩三日橫過南海北部 本周後期風力增強

天文台在9月3日清晨6時表示，熱帶氣旋摩羯已進入香港800公里範圍，在日間仍與香港維持逾600公里距離，對香港尚未構成直接影響。

至今午4時20分，天文台指，過去數小時，位於呂宋以西的熱帶氣旋摩羯有所增強，會在下午5時40分發出一號戒備信號。

天文台表示，隨著摩羯在未來兩三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強，預料華南沿岸風力會在本周後期增強，天氣也會轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪，需要發出三號強風信號的機會較高。

圖為截至9月3日凌晨2時，天文台更新的熱帶風暴摩羯路徑圖。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月3日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼

