打風摩羯｜天文台下午5時40分掛一號波 本周後期發三號機會較高
撰文：江麗盈
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熱帶氣旋摩羯今早（3日）清晨已進入香港800公里範圍，按照現時預測，料摩羯今日日間仍與本港維持逾600公里距離，對香港尚未構成直接影響。至今午4時20分，天文台指，過去數小時，位於呂宋以西的熱帶氣旋摩羯有所增強，會在下午5時40分發出一號戒備信號。
隨著摩羯在未來兩三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強，預料華南沿岸風力會在本周後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。
天文台：摩羯未來兩三日橫過南海北部 本周後期風力增強
天文台在9月3日清晨6時表示，熱帶氣旋摩羯已進入香港800公里範圍，在日間仍與香港維持逾600公里距離，對香港尚未構成直接影響。
至今午4時20分，天文台指，過去數小時，位於呂宋以西的熱帶氣旋摩羯有所增強，會在下午5時40分發出一號戒備信號。
天文台表示，隨著摩羯在未來兩三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強，預料華南沿岸風力會在本周後期增強，天氣也會轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪，需要發出三號強風信號的機會較高。
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