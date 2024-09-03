打風摩羯｜距港400公里掠過打唔成風？2021年獅子山距更遠照掛8號

熱帶氣旋摩羯與香港仍有逾600公里距離，尚未對港構成直接影響，據天文台現時的預測，摩羯在9月5日上午11時會進入香港400公里範圍，其後會由颱風，增強至強颱風，不過，到9月6日上午11時，摩羯又會離開香港400公里範圍。



若然摩羯最後按預測路徑，9月6日在香港400公里範圍掠過，是否就意味「打唔成風」、當日天文台不可能發出8號風球呢？翻查資料，過去也有些熱帶氣旋與香港有一段距離，但天文台有發出8號風球的情況，譬如2021年的熱帶氣旋獅子山、2020年的熱帶氣旋浪卡，天文台發出8號風球時，它們均未在香港400公里範圍外。



熱帶氣旋摩羯在9月3日清晨6時已進入香港800公里範圍。（天文台網站）

天文台預測：周五進入400公里範圍 料增強至強颱風

熱帶氣旋摩羯於9月3日清晨進入香港800公里範圍，同日的日間仍與本港維持逾600公里距離，對香港尚未構成直接影響。

天文台則預告，在9月3日下午5時至晚上8時間發出一號戒備信號，又指其後隨著摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區風力會在本周後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。

據天文台現時的預測，摩羯在9月5日上午11時會進入香港400公里範圍，其後會由颱風，增強至強颱風，不過，到9月6日上午11時，摩羯又會離開香港400公里範圍。

2021年10月9日，市民在海邊感受風力。「獅子山」刷新了最遠八號風球紀錄，也創下歷來第8高單日雨量及10月最高、最長命「八號東南烈風或暴風信號」及生效時間第6長的單一八號風球。（資料圖片/夏家朗攝）

2021年「獅子山」８號風波生效22小時 離港560公里已掛波

若然摩羯最後按預測路徑，9月6日在香港400公里範圍掠過，是否就意味「打唔成風」、當日天文台不可能發出8號風球呢？

翻查資料，過去也有些熱帶氣旋與香港有一段距離，但天文台有發出8號風球的情況，其中在2021年，熱帶氣旋獅子山尚未進入香港400公里範圍，天文台已發出8號風球，至發出時，獅子山與港距離560公里，這個8號風球更一共生效22小時。

在2020年，則有熱帶氣旋浪卡，當它仍集結在香港之西南偏南約460公里，天文台已發出8號風球。

圖為截至9月3日凌晨2時，天文台更新的熱帶風暴摩羯路徑圖。（天文台網頁圖片）

2018年山竹距港410公里 已發出8號風球

熱帶氣旋與港距離遠，不代表天文台不掛風球，然而距離近，則必然代表香港所構成的直接影響較大。

2018年的超強颱風山竹，仍集結在香港之東南約410公里，天文台已發出8號風球，隨著其迫近至香港東南偏南約200公里，天文台發出9號風球。

當山竹再移至香港東南偏南約160公里，天文台發出10號颶風信號。當年山竹至少造成458人受傷，多區塌樹影響路面交通，港鐵亦不能提供正常服務，對香港帶來嚴重破壞。

▼9月3日 香港天氣酷熱▼

