一點粉紅2024｜9.22西九辦性小眾嘉年華　逾20單位演出

「一點粉紅」自2014年起舉辦，為香港最大型LGBTQIA+群體盛事，今年繼續推動同志平權並支持性小眾，今年為活動舉辦第10年，將於9月22日在西九文化區藝術公園免費舉行，將有音樂會、論壇和攤位活動。



「一點粉紅2024」將於9月22日在西九文化區藝術公園免費舉行。（黃寶瑩攝）

「一點粉紅」於2014年落戶香港，由於2019社會事件停辦一年，今年是第十年舉行，主題為「粉紅十年We Are Fabu10us」。大會總監梁兆輝表示，近十年，「一點粉紅」跟香港同樣經歷許多變遷，他認為，前景越不明朗，時代越富挑戰，越需要找方法將大家凝聚起來，從中找到暖流和能量，以及對未來的盼望。他預計，今年將有逾萬人入場。

大會表示，今年的音樂會將有超過20個演出單位表演，包括Serrini、小肥、P1X3L、sica、張天穎、Kiri T、J.ARIE、ANSONBEAN、力臻等，跨性別獨立歌手胡肇賢、Drag Queen團體Queen Collection HK等亦將參與。

同時大會亦將於場內提供逾80個攤位，分別以遊戲、講座、崇拜、服務介紹、經驗分享等形式，推進多元共融理念。

贊助商、社區組織參與數目創新高

大會又指，今年活動邀得30家社區組織一同參與，是自2014年活動落戶香港至今，最多社區組織出席的一年。贊助商數量亦創新高，共有至少35間，當中包括多間大型銀行，例如摩根大通、瑞銀集團、滙豐。

「粉紅大使」黃夏蕙：男男、女女或男女 根本沒有所謂

今年一共有三位「粉紅大使」，分別是黃夏蕙、藍奕邦以及周殷廷。首次應邀成為粉紅大使、已93歲的黃夏蕙表示，「人與人之間最重是互相尊重，男男、女女定男女一齊，根本就沒有所謂。」

《Pink Dot HK一點粉紅2024》

日期：2024年9月22日(星期日)

時間：1pm至7pm

地點：西九文化區藝術公園

無須門票 免費入場

