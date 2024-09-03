今日新聞8分鐘｜深圳灣有車墮海司機亡｜拖鞋男抱女過馬路齊仆跌

摩羯風球｜天文台料周四五離岸高地間中吹烈風 8號風球機會高?

熱帶氣旋摩羯今早（3日）進入南海北部，天文台會在下午5時至晚上8時之間發出一號風球，澳門氣象局則在中午12時率先發出。兩機構都預告改發3號風球可能性高，需否改發8號風球？摩羯將逐漸由熱帶風暴增強至強颱風，天文台預測周四（5日）至周五（6日）將在本港南至西南約400公里位置掠過，移向廣東西部至海南島一帶。由於摩羯料將升級強颱風兼會「西登」，受本港地形影響，風雖遠但威脅也不小。天文台今早11時半更新九天天氣預報，提升周四及周五（5及6日）本港風力預測，料吹東至東北風或東風5至6級，但離岸及高地風力間中達8級，即吹烈風，為8號風球風力，改發8號風球可能性提高。

連鎖藥房結業 旗下超市改名重開 供應商被拖款追數﹕還我血汗錢

連鎖藥房創世藥房疑全線結業，公司發訊息聲稱旗下店舖分別清盤及已頂手。多名供應商指控藥房拖欠貨款至少300萬元，至今仍未清還，周一（2日）下午前往該藥房旗下一間位於長沙灣、改名重開的超市追討，高呼「創世還款」、「還我血汗錢」、「辛苦錢嚟㗎」、「我哋有兒有女，要生活，要出糧」，並報警求助，希望有關部門協助追討貨款。其中一名供應商直斥創世藥房老闆的行為屬欺詐，指「佢明知自己執笠，但向執笠前買大量貨，然後漏夜車走」，又指該超市雖然改了店名，但職員是同一批人，懷疑與創世老闆有關。

天水圍輞井圍露天停車場13部車被淋起漆水 車主：今個月第3次

天水圍輞井圍一個露天停車場，有13部車遭歹徒淋起漆水破壞，包括平治、比亞迪及客貨車等，警方列刑事毀壞案展開調查。有車主稱，今次已經是一個月內第3次遭破壞，動機未明。

深圳灣大橋車墮海│高級關員駕車前往管制站途中失事 重創不治

深圳灣大橋周一（2日）晚上發生海關車輛衝落海意外。周一晚上約9時18分，警方接獲報案，指在深圳灣大橋上見到一架私家車懷疑失事，懷疑連人帶車墮海。水警、消防及飛行服務隊接報趕至現場搜索。

深圳灣車墮海｜海關關員豐田私家車撈上躉船送查 車頭嚴重損毀

駐守深圳灣口岸的一名46歲男海關關員，周一（2日）晚上駕車返工途中，在深圳灣大橋失事，連人帶車墮入2米深海底。救援人員經約3小時搜救後將事主救起，惜送院證實不治。警方於中午時份，將涉事車輛吊上水面作進一步調查。

拖鞋男抱女衝過馬路 腳軟齊仆跌影片瘋傳 女伴正臉曝光反成焦點

過馬路要小心勿心急！本港網絡流傳1段影片，見到太古康怡附近紅綠燈「閃燈」時，有1名男子以上膊頭方式抱着1名女子急忙衝過斑馬線，但中途男子似乎力有不逮，腳軟跌倒在馬路中心。2人站起後趕緊走到安全島位置整理，影片至此結束。影片引來網民熱議，有人笑言「趕住打羽先球？」、「佢兩個實俾同事、朋友有排笑」、「公主請上車，不過未夠錢買車，上住膊先？」；亦有網民看到女子真身後笑言，「幾靚」、「唔怪得咁趕」。不過也有網民指出，過馬路要注意安全，不要「衝尾燈（交通燈）」。

車CAM直擊｜香港仔小巴轉彎撞女途人 網民熱議司機途人誰是誰非

香港仔一名女途人被小巴撞倒，事發時車CAM在網上流傳，引起網民熱議司機途人誰是誰非。今日（3日）上午8時25分，專線小巴58號線沿香港仔大道北行，左轉入洛陽街期間撞倒一名女途人，她坐跌地上擦損後腦，救護員到場將傷者送往瑪麗醫院治理。

四川街頭驚現金錢豹 悠閒行街引民衆圍觀 當地稱已放歸

內媒《上游新聞》報道，9月1日，多名四川網友上傳影片稱，四川甘孜州白玉縣，一隻金錢豹在街上漫步。2日，白玉縣林草局相關工作人員回應稱，金錢豹已經被警方送歸山林。