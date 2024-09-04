《頭條新聞》涉辱警覆核案　工會部份上訴得直　撤銷通訊局警告

已停播的港台電視節目《頭條新聞》，被指2020年播出的其中一集，有污衊和侮辱警方的內容，遭通訊局警告。香港電台工會及記協提出司法覆核，獲裁定部份勝訟。通訊局和工會早前同提出上訴，前者陳詞時稱節目其中一個環節，意指警方囤積口罩，屬污衊和侮辱警方，工會回應稱，節目並非一般性的針對警員。 上訴庭聽取陳詞後，今(4日)頒判辭裁定工會部份理據上訴得直，撤銷相關警告；而通訊局提出的上訴則被駁回。



申請人為港台節目製作人員工會和香港記者協會，答辯人為通訊局。涉案集數於2020年2月14日播出，通訊局裁定該集的兩環節「無品芝麻官」和「驚方訊息」，違反《電視節目守則》，向港台發出警告。

就「無品芝麻官」中，主持指「醫生呀，你唔夠口罩就早啲出聲吖嘛，衙差就大把有得剩。」高等法院法官認為，通訊局未有調查其內容真確性，亦未有任何證據證明有關資料不正確，因此局方裁定港台違反《守則》屬錯誤。

至於「驚方訊息」中，主持稱：「依家仲取消徒步巡邏，唔使行咇，將當值時暴露喺空氣中嘅機會，減到近乎零呀！」就通訊局裁定內容涉辱警，高等法官則認為其裁定沒有不合情理之處。

案件編號：CACV579、584/2021

《頭條新聞》被投訴涉辱警的內容及申請人的論點。(詳看下圖)