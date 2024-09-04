廉署控警隊明日之星何兆東　涉收商人114萬現金禮物　泄密及優待

廉政公署今日(4日) 落案起訴警務處總督察何兆東及其妻子，涉嫌收受一名商人提供總值超過114萬元現金和禮物，在履行職務時優待該名商人，並涉嫌公職人員行為失當，於履行公職期間，多次向該商人洩露警方內部資料。二人獲廉署准予保釋，星期五(6日)在東區裁判法院提堂，以待準備轉介區域法院文件。



廉政公署。（蘇煒然攝）

被告何兆東（38歲），為警務處總督察，被控兩項公職人員接受利益罪，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條，及三項公職人員行為失當，違反普通法。其妻何姸頴（36歲），報稱家庭主婦，被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，違反《防止賄賂條例》第4(2) (a)條及《刑事訴訟程序條例》第89條。

警務處灣仔總督察何兆東，多次多代警隊出席記者會。

其妻同被控 涉協助處理利益

案發時，何兆東任職警務處總督察，駐守灣仔警區，負責監督該區反三合會小組及重案組的刑事調查。何兆東因處理較早前的一宗詐騙案而認識了一名商人，而該商人當時亦涉及另一宗襲擊案。

其中兩項控罪指，於2021年8月至2023年1月期間，何兆東從該商人接受利益，即共逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆各50萬元的現金和價值超過14萬元的禮物和其他饋贈，作為他在履行職務時，於上述兩宗涉及該商人的刑事案件調查中優待該商人的誘因或報酬。另一項控罪則指其妻子何姸頴協助何兆東接受上述利益中價值超過13萬元的禮物而優待該名商人。

涉向商人洩露警方內部資料 案中優待商人或他的朋友

餘下三項公職人員行為失當罪指何兆東涉嫌於2021年9月至2022年10月期間，在履行公職期間或利用其公職身分的情況下，向該商人洩露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料；以及在警方調查的個案中優待該名商人或他的朋友。