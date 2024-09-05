颱風摩羯．港鐵打風安排｜8號風球9號風球有無車搭？服務一文看清

「摩羯」增強為超強颱風，預計今晚（5日）至明早（6日）在本港西南300公里左右掠過。天文台表示，會考慮在今日下午4時至7時之間改發八號烈風或暴風信號。8號颱風下有無港鐵？9號風球返唔返到屋企？下文一文看清。



1號戒備信號及3號強風信號 維持正常服務

港鐵指，當1號戒備信號及3號強風信號生效時，港鐵服務維持正常。當即將改發8號烈風或暴風信號時，港鐵繼續維持正常服務，有需要時會逐步加密班次。

8號烈風或暴風信號 港鐵、輕鐵有限度服務 港鐵巴士首三小時維持服務

當8號烈風或暴風信號生效時，港鐵列車和輕鐵會維持有限度服務，港鐵巴士則會在8號信號懸掛3小時後暫停服務。然而，如天氣突然惡化，為確保乘客及人員安全，列車、輕鐵和巴士服務可能需要作出調整。

9號或更高信號 露天段服務即時暫停

9號或更高信號生效時，已經在露天段行駛中的列車會盡可能在安全情況下，行駛至原定的終點站或有連接商場的車站。在9號風球生效後所開出的列車班次均不會行駛露天段，以保障乘客和人員安全，隧道段則維持有限度列車服務，班次較疏。

港鐵呼籲乘客在惡劣天氣期間，密切留意 MTR Mobile、港鐵 Facebook 專頁、港鐵網頁、高鐵應用程式及網頁、12306 網頁及應用程式、港鐵車站及車廂廣播、告示以及傳媒發放關於港鐵及高鐵的最新列車服務資訊，以便及早計劃行程。

改發較低信號後恢復服務的安排

改為8號烈風或暴風信號

港鐵指，由於可能要清理路軌上的雜物及復修受損的設備，同時亦需要時間調配列車，露天段列車服務會在安全情況下逐步恢復，初時整體班次可能較疏；而港鐵巴士繼續暫停服務。

改為3號強風信號

港鐵指，當8號烈風或暴風信號改為3號強風信號時，港鐵巴士會恢復服務，而鐵路服務會在有需要時加密班次。港鐵又提醒，部分車站或會實施客流管理措施，請預留額外乘車時間。

清晨及深夜/非服務時間發出或改發8號或以上警告信號

港鐵在8號或以上警告信號於清晨或深夜乘客量較低期間生效時，將提供有限度服務。若於非服務時間內生效，服務安排將於首班車開出前，在MTR Mobile手機應用程式及港鐵網站公佈。