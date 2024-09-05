颱風摩羯｜8號風球快來　Uber如常Call麥當勞照開　搵食搭車錦囊

超強颱風摩羯發展成熟，來勢洶洶，天文台將於傍晚6時20分掛8號風球。8號波下仍然要搵食或使用交通工具，根據過往經驗，8號風球期間Uber會正常運作，餐廳方面，麥當勞大部份分店如常營業，但外送服務麥麥送暫停。食行錦囊，一文看清。



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交通

八號風球下大部份的交通工具會陸續停止服務，港鐵會維持有限度服務，如要回家，還有甚麼選擇呢？

的士：

有的士工會指，市民電召的士時，司機不能擅自向乘客收取附加費，但乘客可主動提出付額外費用預約，而由於部份車沒為司機購買風災保險，一旦工作期間發生意外也未必受保，因此很多司機不會在打風時開工。

Uber：

根據過往經驗，8號風球期間Uber會正常運作，亦不會個別就颱風作出額外附加費，但在沿用一般情況下做法，Uber系統會在繁忙時間或車輛不足時自動將乘客收費增加。

強風或吹倒樹木，外出人士要避免走近樹木。(資料圖片)

外賣及食肆

八、九及十號颱風期間，麥當勞門市仍維持照常運作。（資料圖片）

Pizza Hut

根據過往經驗，Pizza Hut門市部會繼續提供餐飲服務，但9、10號風球時會停止營業，而外送服務會於八號或以上颱風訊號期間暫停。

麥當勞：

麥當勞外賣送遞服務「麥麥送」於八號或以上颱風訊號期間暫停送遞服務。門市部則於八、九及十號颱風期間，仍然會維持照常運作。

肯德基：

肯德基送遞服務於八號或以上颱風訊號期間暫停運作，而門市則於八號颱風期間照常運作，九、十號颱風訊號時暫停。

譚仔三哥米線：

譚仔三哥米線於8號風球下，大部份分店將維持營業，部份暫停營業分店將於改發3號風球後2小時內將恢復營業。